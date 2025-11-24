पुरंदर मतदारसंघामध्ये सोईच्या युत्या-आघाड्या
सासवड, ता. २४ : पुरंदर विधानसभा मतदारसंघातील सासवड, जेजुरी आणि फुरसुंगी-उरुळी या तिन्ही नगरपरिषदांमध्ये राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीनुसार युत्या-आघाड्या केल्या आहेत.
सासवड येथे भाजप स्वतंत्रपणे लढत आहे, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आले आहेत. महाविकास आघाडीदेखील नगराध्यक्ष पदासह चार जागांवर निवडणुकीत उतरली आहे. जेजुरी येथे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आले आहेत, तर भाजप संपूर्ण पॅनेल उभा करून लढत आहे. शिवसेना नगराध्यक्षपदासह सहा जागांवर निवडणूक लढवत आहे.
फुरसुंगी-देवाची उरूळी या हवेलीतील नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वतंत्रपणे लढत आहे, तर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) युतीतून निवडणूक लढवत आहेत. राजकीय सोयीनुसार केलेल्या या आघाड्यांबद्दल मतदारांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे.
