पावसाने दाणादाण
- इंदापूर तालुक्यातील निरगुडे येथे कालव्याची वितरिका फुटली.
- इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगढे परिसरात रात्रीत १५६ मि.मी. पाऊस.
- इंदापूर तालुक्यात शेतात सगळीकडे पाणीच पाणी झाले आहे.
- दौंड तालुक्यातील यवत परिसरात ओढ्याला पूर, पिके जलमय, फूलशेतीचे मोठे नुकसान.
- दौंड तालुक्यातील यवत परिसरातील तलावांच्या पाणी साठ्यात वाढ
- शिरूर तालुक्यातील टाकळी हाजी परिसरात बाजरी पिकाला फटका
- शिरूर तालुक्यातील गुनाट, निमोणे, शिंदोडी परिसरात ओढे- नाल्यांना पूर, रस्ते जलमय
- आंबेगाव तालुक्यातील धामणी येथील मंदिराचे वीज कोसळल्याने नुकसान
- पूर्व हवेलीतील उरुळी कांचनसह परिसरात शेतमाल, नर्सरी, फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान. बोरीभडक ते नायगावपर्यंत वाहतूक कोंडी.
- पूर्व हवेलीतील घरांमध्ये घसले पाणी
- पीएमआरडीएच्या पुणे महानगर आपत्ती निवारण पथकाच्या जवानांनी सोमवारी पहाटे बचाव कार्य करून थेऊर गावातील रूपे वस्तीत पाणी शिरलेल्या भागातून सुमारे ७०पेक्षा जास्त जणांना सुखरूप बाहेर काढले.
