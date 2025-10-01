एकल महिलांसाठी ‘माझे अस्तित्व’ची साथ
पुणे, ता. ३० : जिल्ह्यातील एकल महिलांना सबलीकरण व आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासात साथ देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या वतीने ठोस पावले उचलली जात आहेत. कोणतीही नवीन योजना न आणता, विद्यमान शासकीय योजनांमधून एकल महिलांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी या उद्देशाने ‘माझे अस्तित्व’ हा विशेष प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
जिल्हा परिषद राबवत असलेला हा उपक्रम राज्यासाठी ही उपयुक्त ठरणार असून, या पथदर्शी उपक्रमाचे राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून काही दिवसांपूर्वी एकल महिलांचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये जिल्ह्यात एक लाख नऊ हजार एकल महिलांची नोंद झाली. त्यांच्या जीवनातील अडचणी, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण तसेच मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रांची कमतरता हे महत्त्वाचे प्रश्न समोर आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने सर्व संबंधित विभागांच्या सहकार्याने कृती आराखडा तयार केला आहे.
वाडा येथे उद्या पहिले शिबिर
‘माझे अस्तित्व’ उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास आणि आरोग्य विभागांची विशेष भूमिका असणार आहे. याच अनुषंगाने शुक्रवारी (ता.३) वाडा (ता.खेड) येथे पहिले शिबिर घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही. राधा यांच्या उपस्थित असणार आहेत. शिबिरात एकल महिलांना सातबाऱ्यावर नाव नोंदविणे, घरपट्टी व घरकुलाच्या कागदपत्रांवर नाव नोंदविणे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्यमान भारत कार्ड आदी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
कोरोना काळात आधार गमावलेल्या महिला व मुलांसाठी ‘मिशन वात्सल्य’ ही योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेचा अनाथ झालेल्या मुलांना व महिलांना मदत झाली. पुढील काळात या योजनेत एकल महिलांचाही समावेश करण्याचा विचार सुरू असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
एकल महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन वयोगटानुसारही उपक्रम राबविण्याचा जिल्हा परिषदेचा मानस आहे. त्यामध्ये ५० वर्षांवरील महिलांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तर ६५ वर्षांवरील महिलांना विविध पेन्शन योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
