‘बिग बीं’चे शुक्रवारी संगीतमय अभीष्टचिंतन
पिंपरी, ता. ६ ः चित्रपट सृष्टीतील आघाडीचे नाव म्हणजे ‘बिग बी’ अमिताभ बच्चन. केवळ ‘बिग बी’ शब्द उच्चारले तरी डोळ्यांसमोर त्यांचे नाव येते. शनिवारी (ता. ११) त्यांचा ८३वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त ‘सकाळ माध्यम समुहा’ने सुप्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले यांच्या आवाजात ‘बिग बीं’चे संगीतमय अभीष्टचिंतन करण्यासाठी ‘सुदेश भोसले लाइव्ह’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन काळेवाडीतील रागा पॅलेस येथे शुक्रवारी (ता. १०) केले आहे.
भारतीय चित्रपटांच्या इतिहासातील प्रभावशाली अभिनेत्यांपैकी ‘बिग बी’ एक आहेत. गेली सहा दशके त्यांनी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवले आहे. दूरचित्रवाणी वाहिनीवरील सूत्रसंवादक अशीही त्यांची ओळख आहे. त्यांच्या विविध चित्रपटांतील भूमिका विशेष गाजल्या आहेत. त्यांच्यावर चित्रित झालेली गाणी आजही सर्व वयोगटांतील रसिकांच्या मनात घर करून आहेत. प्रत्येकजण ती गाणी गुणगुणत असतो. त्या गाण्यांना सुप्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले यांच्या आवाजाचा साज लाभणार आहे. त्यामुळे सुरेल स्वरांनी भारून टाकणारा ‘सुदेश भोसले लाइव्ह’ कार्यक्रम पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी नक्कीच अविस्मरणीय ठरणार आहे. त्यांच्या समवेत सहगायक मकरंद पाटणकर यांच्या आवाजाची जादूही रसिकांना ऐकायला मिळणार आहे. या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक रामा ग्रुप आहेत.
‘बिग बी’ अर्थात अमिताभ बच्चन यांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्यांच्यावर चित्रित गाणी सादर करण्याची संधी ‘सकाळ’मुळे मिळाली आहे, यामुळे आम्ही आनंदी आहोत. बच्चन साहेबांवर चित्रित अनेक गाण्यांपूर्वी काही संवाद आहे. त्यांचा आस्वादही सुदेश भोसले यांच्या आवाजात रसिकांना घेता येणार आहे. सुदेश भोसले यांच्यासमवेत मीही गाणी गाणार आहे.
- सुदेश भोसले, गायक
- मकरंद पाटणकर, गायक
कार्यक्रमाविषयी....
- सुप्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले यांच्यासमवेत सहगायक मकरंद पाटणकर यांचा सहभाग
- ‘बिग बी’ यांच्या शैलीत गाणारे व संवादफेक करणारे सुदेश भोसले यांचे असंख्य चाहते
- तिकिटांची सोय BookMyShow वर उपलब्ध
- चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ७ दरम्यान तिकीट विक्री
- ‘सकाळ’तर्फे आयोजित कार्यक्रमाचे लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटी लि. सहप्रायोजक
- अमिताभ बच्चन यांच्या अजरामर गाण्यांच्या आठवणींना उजाळा मिळणार
हे लक्षात ठेवा
काय? ः सुप्रसिद्ध गायक सुदेश भोसले यांच्या आवाजात ‘बिग बीं’ना वाढदिवसानिमित्त संगीतमय सलामी
कधी? ः शुक्रवार, १० ऑक्टोबर २०२५
केव्हा? ः सायंकाळी ६.३० वाजता
कुठे? ः रागा पॅलेस, काळेवाडी (एम्पायर इस्टेट सोसायटीजवळील संत मदर तेरेसा उड्डाणपुलाजवळ)
