वाहतूक कोंडी ग्रहण कधी सुटणार?
चाकण, ता.२६ : चाकण (ता. खेड) येथे वाहतूक कोंडीमुळे पुणे-नाशिक तसेच तळेगाव चाकण-शिक्रापूर मार्गावर रविवारी (ता.२६) वाहनांच्या सुमारे सहा किलोमीटरपर्यंत लांबच रांगा लागल्या होत्या. गावाहून परतणाऱ्या नागरिकांच्या वाहनांची संख्या अधिक होती. त्यामुळे कोंडीत भर पडली. यावेळी चाकणवरील वाहतूक कोंडीचे ग्रहण कधी सुटणार? असा प्रश्न हैराण झालेल्या प्रवाशांसह स्थानिक नागरिकांना पडला होता.
पुणे-नाशिक महामार्गावर सकाळी १० ते दुपारी दोन यावेळेत चिंबळी फाटा, बर्गे वस्ती फाटा, कुरुळी फाटा, एमआयडीसी फाटा, आळंदी फाटा, बंगला वस्ती चौक, मुटकेवाडी फाटा, तळेगाव चौक, आंबेठाण चौक येथे प्रामुख्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली. दरम्यान, नाशिक मार्गावरून दररोज सुमारे दोन लाखांवर वाहने ये जा करतात.
आळंदी फाटा ते तळेगाव चौक या दोन किलोमीटरच्या अंतराला अगदी तीन ते पाच तास लागले. त्यामुळे प्रवाशांचा संताप वाढला. दरम्यान, कोंडीत कामगार अडकल्याने त्यांना कंपनीत वेळेवर जाता आले नाही.
यामुळे वाढली कोंडी
- गावावरून मुंबई, पुणे, नाशिककडे जाणाऱ्यांची संख्या अधिक
- अतिक्रमणांमुळे रस्ता अरुंद
- याकडे वाहतूक नियंत्रणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
- कंपन्यांच्या कंटेनर, ट्रेलर, टँकर, बसेसमुळे कोंडीत भर
- वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांमुळे रस्ते जाम
उपाययोजना
- पुणे-नाशिक महामार्ग, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गाची नव्याने कामे सुरू करावीत
- मार्गाच्या सध्या दोन्ही बाजूने एक- एक लेन वाढवणे आवश्यक
- अतिक्रमणे हटविल्यानंतर तत्काळ रस्त्यांची कामे करणे गरजेचे
- एमएसआयडीसी परिसरातील सरसकट अतिक्रमणे काढून रस्ते मोकळे करावेत
- राजकीय नेत्यांची, कार्यकर्त्यांचीही अतिक्रमणे काढली हवीत
- मार्गाशेजारील मोठ-मोठी झाडे काढली पाहिजेत.
- मार्गाशोजारील विद्युत रोहित्र, विद्युत खांब हटवावेत
62587
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.