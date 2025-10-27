म्हसोबाची वाडीमध्ये रेशीम उत्पादन चर्चासत्र
पुणे, ता. २७ : इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबाची वाडी हे गाव गेल्या काही वर्षांत पारंपरिक शेतीला आधुनिक वाण देत रेशीम शेतीकडे यशस्वीरीत्या वळले आहे. या प्रगत बदलाला आणखी गती मिळावी आणि शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी गावातच एकदिवसीय रेशीम उत्पादन चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी रेशीम संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. महेंद्र ढवळे होते. तर प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाच्या साहाय्यक संचालक डॉ. कविता देशपांडे आणि जिल्हा रेशीम अधिकारी संजय फुले प्रमुख उपस्थित होते. चर्चासत्रास म्हसोबावाडी आणि परिसरातील ४६ शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. रेशीम उत्पादक शेतकरी मनोज चांदगुडे यांनी या उद्योगाची सुरुवात दोन-तीन शेतकऱ्यांपासून झाली असून आज सव्वाशेहून अधिक शेतकरी रेशीम व्यवसायात कार्यरत असल्याची माहिती दिली. रेशीम उत्पादक आबासाहेब सांगळे यांनी तुती वृक्षवाढीसाठी गोमूत्र व सेंद्रिय खतांचा वापर फायदेशीर असल्याचे सांगितले, तर बारामती तालुक्यातील अतुल घाडगे यांनी कीटकसंगोपन गृहातील तापमान व आर्द्रता नियंत्रणासाठी एच.ओ. तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले.
यावेळी डॉ. महेंद्र ढवळे यांनी तुती बाग व्यवस्थापन, खत नियोजन, चॉकी व प्रौढ कीटक संगोपन, रोग-कीड नियंत्रण तसेच कोश बाजारपेठ या विषयांवर सखोल मार्गदर्शन केले आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली. यानंतर डॉ. ढवळे यांनी म्हसोबावाडीतील रेशीम उत्पादक स्वप्निल चांदगुडे यांच्या तुती बागेची आणि कीटक संगोपन गृहाची पाहणी करून उझी माशी नियंत्रणाचे प्रात्यक्षिक दाखवले. रेशीम उद्योगाच्या प्रगतीसाठी गटशेती आणि पीकविमा योजना आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांनी चर्चेतून मत मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मनोज चांदगुडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन अण्णासाहेब चांदगुडे यांनी केले.
