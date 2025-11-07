जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेने बदल घडवला
जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेने बदल घडवला
पुणे, ता. ७ : जिल्ह्यातील बोटावर मोजण्या इतपत ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र अंतर्गत ‘‘आरोग्य सेवा आता जनतेच्या दारी पोचली,’’ असे अनेक नागरिक सांगतात. रुग्णालयांतील स्वच्छता, वेळेवर उपचार आणि औषध उपलब्धता यामुळे समाधानाचे सूर उमटले आहेत. ग्रामीण भागातील मातांसाठी व बालकांसाठी सेवा अधिक परिणामकारक ठरत आहेत. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीला नागरिकांकडून कौतुकाचा प्रतिसाद मिळतो आहे. गावागावांत आरोग्याचे भान वाढले असून लोक सजग होत आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या आरोग्यविषयक प्रयत्नांना नवी ऊर्जा मिळाली आहे. तथापि, काही ठिकाणी लहान तक्रारी अद्याप कायम आहेत.
