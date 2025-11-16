इंदापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दुफळी
इंदापूर, ता. १६ : इंदापूर नगर परिषदेच्या निवडणूक रणधुमाळीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नगराध्यक्षपदावरून दुफळी पडली आहे. नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेले जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांना तिकीट नाकारून थेट भरत शहा यांना तिकीट देण्यात आले त्यामुळे नाराज गारटकर सोमवारी (ता. १७) जिल्हाध्यक्षपदाचा राजीनामा देत नगराध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यामुळे आता अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार गारटकर यांची नाराजी दूर करणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. दरम्यान, रविवारी (ता. १६) माजी उपनगराध्यक्ष भरत शहा यांनी कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे आता इंदापूरच्या राजकारणात सोमवारी आणखी काही ‘उलथापालथ’ होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
