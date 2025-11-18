शरण्या, आरोहीला टेनिसचे विजेतेपद
पुणे, ता. १८ : पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्समध्ये टेनिस स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलींमध्ये न्यू नऱ्हेमधील ब्लॉसम पब्लिक स्कूलच्या शरण्या सावंत हिने विजेतेपद पटकाविले. तर १६ वर्षांखालील गटात एरंडवणे येथील अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या आरोही देशमुख हिने अजिंक्यपद मिळविले.
डेक्कन जिमखाना येथील टेनिस कोर्टवर ही स्पर्धा झाली. त्यामध्ये १४ वर्षांखालील मुलींच्या अंतिम सामन्यात शरण्या हिने सदाशिव पेठेतील एस. पी. एम. पब्लिक स्कूलच्या सान्वी गोसावी हिचा ६-३ असा पराभव केला. तर १६ वर्षांखालील मुलींच्या अंतिम लढतीत आरोहीने वडगाव बुद्रूक येथील सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूलच्या श्रावी देवरे हिच्यावर ४-२, १-४, १०-६ अशी मात केली.
पुणे मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट टेनिस असोसिएशनचे सचिव अभिषेक तम्हाणे यांच्या हस्ते विजेत्या व उपविजेत्या खेळाडूंना पुरस्कार देण्यात आले. याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय पंच तेजल कुलकर्णी उपस्थित होत्या.
निकाल
उपांत्य फेरी ः १६ वर्षांखालील मुली - श्रावी देवरे (सिंहगड स्प्रिंग डेल, वडगाव बुद्रुक) वि.वि. मीरा बंगाळे (सिंबायोसिस, सेनापती बापट रस्ता) ६-०. आरोही देशमुख (अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे) वि.वि. रेवा भातखळकर (मिलेनियम स्कूल, कर्वेनगर) ६-१.
