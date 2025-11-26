सेंट हेलेनाजच्या शुभदा बाभरे हिला पाच सुवर्णपदके
पुणे, ता.२६ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धेमध्ये मुलींच्या गटात सेंट हेलेनाज स्कूलच्या शुभदा बाभरे हिने ऑल राऊंडरसह (३७.७५ गुण) एकूण पाच सुवर्णपदके पटकाविले. ईश्वरी शिंदे हिने ऑल राऊंडरमध्ये ३९.४५ गुणांसह चार तर रितिशा इनामदार हिनेही ऑल राऊंडरसहीत (३८.८५) चार सुवर्णपदके प्राप्त केली.
कर्वेनगर येथील इन्फिनिटी जिम्नॅस्टिक्समध्ये ही स्पर्धा झाली. आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्समध्ये १२, १४ आणि १६ वर्षांखालील मुलींनी सहभाग घेतला. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रशिक्षक अभिषेक मोरे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सौरभ कोकाटे आणि मुख्य प्रशिक्षक मानसी शेवडे हे प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होते.
संक्षिप्त निकाल
१२ वर्षांखालील गट - व्हॉल्ट ः ईश्वरी शिंदे (आर्मी पब्लिक स्कूल, एनडीए, पुणे), नक्षत्रा रानडे (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), स्वरा बोरोले (विबग्योर हायस्कूल, हडपसर). अनइव्हन बार्स ः ईश्वरी शिंदे (आर्मी पब्लिक स्कूल, एनडीए पुणे), नक्षत्रा रानडे (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), अनन्या पाटील (सेंट मेरीज् स्कूल, कॅम्प). बॅलन्सिंग बीम ः नक्षत्रा रानडे (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), स्वरा बोरोले (विबग्योर हायस्कूल, हडपसर), ईश्वरी शिंदे (आर्मी पब्लिक स्कूल, एनडीए पुणे), फ्लोअर एक्सरसाईज ः ईश्वरी शिंदे (आर्मी पब्लिक स्कूल, एनडीए पुणे), नक्षत्रा रानडे (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), स्वरा बोरोले (विबग्योर हायस्कूल, हडपसर), ऑल राऊंडर ः ईश्वरी शिंदे (आर्मी पब्लिक स्कूल, एनडीए पुणे), नक्षत्रा रानडे (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), स्वरा बोरोले (विबग्योर हायस्कूल, हडपसर).
१४ वर्षांखालील गट ः व्हॉल्ट ः शुभदा बाभरे (सेंट हेलेनाज् स्कूल, आगरकरनगर), मारिशा भोईर (सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूल, आंबेगाव), आराध्या चव्हाण (माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल, लुल्लानगर). अनइव्हन बार्स ः शुभदा बाभरे (सेंट हेलेनाज् स्कूल, आगरकरनगर), वृंदा निकम (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड), आराध्या चव्हाण (माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल, लुल्लानगर). बॅलेन्सिंग बीम ः शुभदा बाभरे (सेंट हेलेनाज् स्कूल, आगरकरनगर), आराध्या चव्हाण (माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल, लुल्लानगर), मारिशा भोईर (सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव). फ्लोअर एक्सरसाईज ः शुभदा बाभरे (सेंट हेलेनाज् स्कूल, आगरकरनगर), आराध्या चव्हाण (माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल, लुल्लानगर), मारिशा भोईर (सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव), वृंदा निकम (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड). ऑल राउंडर ः शुभदा बाभरे (सेंट हेलेनाज् स्कूल, आगरकरनगर), आराध्या चव्हाण (माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंट हायस्कूल, लुल्लानगर), वृंदा निकम (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड).
१६ वर्षांखालील गट ः व्हॉल्ट - रितिशा इनामदार (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), महिक्षा पोलास (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड), स्वरा पाटील (आर्यन वर्ल्ड स्कूल). अनइव्हन बार्स ः महिक्षा पोलास (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड),
रितिशा इनामदार (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), जाई पवार (अभिमन्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल, कर्वेनगर).
बॅलेन्सिंग बीम ः रितिशा इनामदार (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), महिक्षा पोलास (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड),
जाई पवार (अभिमन्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल, कर्वेनगर). फ्लोअर एक्सरसाईज ः रितिशा इनामदार (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर, महिक्षा पोलास (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड), झेनिशा दावडा (मनसुखभाई कोठारी नॅशनल स्कूल, कोंढवा).
ऑल राउंडर ः रितिशा इनामदार (मिलेनियम नॅशनल स्कूल, कर्वेनगर), महिक्षा पोलास (सिटी इंटरनॅशनल स्कूल, कोथरूड),
झेनिशा दावडा (मनसुखभाई कोठारी नॅशनल स्कूल, कोंढवा).
