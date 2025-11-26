आरोही टकले, मिराया परांजपेला पाच सुवर्णपदके
पुणे, ता. २६ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स ऱ्हिदमिक जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धेमध्ये मुलींच्या गटात कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूलच्या आरोही टकले (८०.५ गुण) आणि एरंडवणे येथील सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मिराया परांजपे हिने ऑल राउंडर सहीत (६७.६) एकूण पाच सुवर्णपदके पटकाविली. तर सेंट ॲन्स हायस्कूलची व्रिती शहा हिने ऑल राउंडर (७७.१०) सह एकूण तीन सुवर्ण प्राप्त केली.
कोथरुड येथील सन्मित्र संघात ही स्पर्धा झाली. नेट प्रोटेक्टर अँटी व्हायरस (एनपीएव्ही) कंपनीच्या डिजीटल मार्केटिंग विभागाच्या भक्ती लंगोटे, शिवनी फरांदे, मार्केटिंग विभागाच्या अश्विनी जगताप या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या.
निकाल
१० ते १२ वर्षे ः हूप - मिराया परांजपे (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे), मुद्रा कोंडे (सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव), रिद्धी गोखले (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे). क्लब्स - मिराया परांजपे (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे), अन्वी अडसुळे (महाराष्ट्र मंडळ स्कूल, टिळक रस्ता), सोनिला कोटकर (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे). रिबन - मिराया परांजपे (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे), अन्वी अडसुळे (महाराष्ट्र मंडळ स्कूल, टिळक रस्ता), रुजूल जोशी (ऑर्चिडस इंटरनॅशनल स्कूल). बॉल - मिराया परांजपे (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे), अन्वी अडसुळे (महाराष्ट्र मंडळ स्कूल, टिळक रस्ता), मुद्रा कोंडे (सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव),
ऑल राउंडर - मिराया परांजपे (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे), अन्वी अडसुळे (महाराष्ट्र मंडळ स्कूल, टिळक रस्ता), रिद्धी गोखले (सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे).
१२ ते १४ वर्षे ः हूप - आरोही टकले, रेवा वझे (दोघीही मिलेनियम नॅशनल स्कूल कर्वेनगर), हिरकणी धनवे पाटील (डीएसके स्कूल, धायरी). क्लब्स - आरोही टकले, रेवा वझे (दोघीही मिलेनियम नॅशनल स्कूल कर्वेनगर), हिरकणी धनवे पाटील (डीएसके स्कूल, धायरी). रिबन - आरोही टकले, रेवा वझे (मिलेनियम नॅशनल स्कूल कर्वेनगर), हिरकणी धनवे पाटील (डीएसके स्कूल, धायरी). बॉल ः आरोही टकले, रेवा वझे (दोघीही मिलेनियम नॅशनल स्कूल कर्वेनगर), शुभ्रा देशपांडे (अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे). ऑल राउंडर ः आरोही टकले, रेवा वझे (दोघीही मिलेनियम नॅशनल स्कूल कर्वेनगर), हिरकणी धनवे पाटील (डीएसके स्कूल, धायरी).
१४ ते १६ वर्षे ः हूप - अरुंधती कुलकर्णी (एमईएस बाल शिक्षण मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल), रितिका इंगलगावकर (डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, एरंडवणे), व्रिती शहा (सेंट अँन्स हायस्कूल). क्लब्स - रितिका इंगलगावकर (डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, एरंडवणे), व्रिती शहा (सेंट अँन्स हायस्कूल), अरुंधती कुलकर्णी (एमईएस बाल शिक्षण मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल). रिबन - व्रिती शहा (सेंट अँन्स हायस्कूल), रितिका इंगलगावकर (डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, एरंडवणे),
शमिका जोशी (अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे). बॉल - व्रिती शहा (सेंट अँन्स हायस्कूल),
रितिका इंगलगावकर (डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, एरंडवणे), शमिका जोशी (अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे). ऑल राउंडर ः व्रिती शहा (सेंट अँन्स हायस्कूल), रितिका इंगलगावकर (डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल, एरंडवणे), शमिका जोशी (अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे).
