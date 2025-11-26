सेवासदन, इमॅन्युएल, जे.एन.पेटीट विजयी
पुणे, ता. २६ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेत १६ वर्षांखालील मुलांच्या गटात
एरंडवणे येथील सेवासदन इंग्लिश मीडियम स्कूल, विश्रांतवाडीचे इमॅन्युएल स्कूल आणि बंडगार्डनच्या जे.एन.पेटिट टेक्निकल हायस्कूल यांनी बुधवारी (ता.२६) प्रतिस्पर्धी संघांना हरविले.
कोद्रे फार्म येथे ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या सामन्यात सेवासदन स्कूलने डेक्कन जिमखान्याच्या विमलाबाई गरवारे प्रशालेवर २६ धावांनी विजय मिळविला. सिद्धार्थ नांगरे याने ३ विकेट घेतल्या. त्यालाच सामनावीराचा बहुमान मिळाला. दुसऱ्या सामन्यात
इमॅन्युएल स्कूलने लोहगावच्या संस्कार पब्लिक स्कूलचा ३६ धावांनी पराभव केला. गोलंदाज साहिल कांबळे सामन्याचा मानकरी ठरला. त्यानेही ३ विकेट घेतल्या.
तिसऱ्या सामन्यात जे.एन.पेटिट टेक्निकल हायस्कूलने पाषाणच्या रयान इंटरनॅशनलच्या संघाला १९ धावांनी पराभूत केले. समीहन शुक्ला याने २७ चेंडूंत सुरेख अर्धशतक झळकाविले. समीहनला सामनावीराचा बहुमान मिळाला.
संक्षिप्त धावफलक
सेवासदन ः १० षटकांत ५ बाद ८५ (अमेय कुलकर्णी २०, मल्हार देशपांडे २०, सतीश पवार ३-१८, दत्ता वघे २-१५) वि.वि. विमलाबाई गरवारे प्रशाला ः ९.५ षटकांत सर्वबाद ५९ (प्रेम मोरे १४, सिद्धार्थ नांगरे ३-३, आदित्य गोडबोले २-१२, पार्थ सुपेकर १-१७, ओजस चिंचोली १-४, अवनीत रिठे १-१).
इम्यॅनुएल ः १० षटकांत ४ बाद ८८ (निषाद गंगावणे १-१५, ओजस मोहिते १-१७) वि.वि. संस्कार पब्लिक ः १० षटकांत ७ बाद ५२ - साहिल कांबळे ३-८, श्लोक साळुंखे २-६).
जे.एन.पेटिट ः १० षटकांत ४ बाद ११८ (समीरन शुक्ला ५३, आराध्य नाझरे २७, अर्पित सिंग १-२५, महिपाल चौधरी १-२३) वि.वि. रयान इंटरनॅशनल ः ९.३ षटकांत सर्वबाद ९९ (साहिल सिंग ४९, निषाद कुलकर्णी १५, स्वराज नवले १-१४, ध्रुव जाधव १-२९).
