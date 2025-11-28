सामान्य शिक्षक कुटुंबातून समाजसेवेचा वारसा
डॉ. संदीप अरुण बागडे यांनी प्राथमिक शिक्षण पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शाळेतून घेऊन केवळ घरातील शैक्षणिक वारशाच्या जोरावर उच्च शिक्षणात डॉक्टरेट पदापर्यंत भरारी घेतली आहे. उद्योगनगरी पिंपरी चिंचवड परिासरात त्यांनी सहा कंपन्या उभारल्या. ही प्रगती साधताना त्यांचे पाय अजूनही जमिनीवरच आहेत. त्यामुळे शिक्षक असलेल्या आई-वडिलांच्या प्रेरणेतून त्यांना समाजाची सेवा करायची असल्याने आता ते जनतेचा कौल घेण्यासाठी त्यांच्या दारात मतांचा जोगवा मागायला जाणार आहेत.
डॉ. संदीप अरुण बागडे यांनी प्राथमिक शिक्षण महापालिकेच्या शाळेतून घेतले असून माध्यमिक शिक्षण चिंचवडच्या फत्तेचंद जैन विद्यालयातून घेतले आहे. तर अकरावी, बारावी पर्यंतचे शिक्षण पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात घेतले. पिंपरीतील संत तुकारामनगर येथील डॉ. डी. वाय. पाटील इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातून बी. ई. (इन्ट्रुमेशन ॲण्ड कंट्रोल) उच्च शिक्षण घेऊन त्यांनी सुमारे एक वर्ष प्राध्यापक म्हणून अध्यापनाचे काम केले. तर एक वर्ष कंपनीत काम केले. त्यानंतर स्वत:चे चपलांचे दुकान टाकले. अवघ्या दहा हजार रुपयांच्या भांडवलावर २००३ मध्ये कॅलिब्रेशन सर्व्हिस पुरवठा करणारी ‘ॲटोकॅल सिस्टिम्स’ ही कंपनी सुरू केली. शिक्षण, कष्ट, जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी प्रगती करत संत तुकारामनगर-कासारवाडी-फुलेनगर प्रभाग क्रमांक २० मध्ये विविध सहा कंपन्यांची स्थापना करून एक हजारपेक्षा जास्त तरुणांना रोजगार दिला. ‘इवलसे रोप लावले दारी त्याचा वेलू पोहोचला गगनावरी’ या उक्ती प्रमाणे डॉ. संदीप बागडे यांनी प्रगती साधली आहे. फ्रान्सच्या थेम्स युनिव्हर्सिटीच्यावतीने त्यांना व्यवसाय व्यवस्थापनासाठी मानद पीएच.डी (डॉक्टरेट) प्रदान करण्यात आली आहे.
आई-वडीलांकडून प्रेरणा
डॉ. संदीप बागडे यांना समाजसेवेची प्रेरणा त्यांच्या आई-वडीलांकडून मिळाली. त्यांचे वडील पिंपरी चिंचवड ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे माजी अध्यक्ष अरुण बागडे आणि आई दोघेही आदर्श शिक्षक आणि सामाजिक वृत्तीचे आहेत. आई-वडीलांच्या शैक्षणिक कार्याचा व समाजकार्याचा वारसा डॉ. संदीप बागडे यांनी पुढे नेला आहे. त्यांनी मागील दोन वर्षांपासून अल्प दरात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी स्वतःचे रुग्णालय सुरू केले आहे आणि अनेक शाळांना मोठी देणगी दिली आहे.
‘इंडो-थाय एक्सलन्स ॲवार्ड’
अमेरिकेच्या ‘ग्लोबल ह्युमन राईटस कौन्सिल फॉर पीस ॲण्ड सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट’ या व इंडो-थाय इंटरनॅशनल कॉन्सोरटियम या संस्थेच्यावतीने डॉ. संदीप अरुण बागडे यांना उद्योग क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल ‘इंडो-थाय एक्सलन्स ॲवार्ड’ने सन्मानित करण्यात आले आहे.
राजकीय जबाबदारी
आर्थिक स्थिरता मिळाल्यावर डॉ. संदीप बागडे यांनी त्यांचे राजकारणातील प्रेरणास्थान आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली नुकताच भारतीय जनता पक्षात (भाजप) मध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे पिंपरी चिंचवड शहर उपाध्यक्ष पद देण्यात आले आहे.
विकासाचे प्रमुख संकल्प
डॉ. बागडे यांनी समाजसेवेचे ध्येय, एआय शिक्षण आणि विकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. केवळ योजना राबवण्यापुरता त्यांचा संकल्प मर्यादित नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते वैयक्तिक लक्ष देणार आहेत. त्यांचे प्रमुख संकल्प पुढील प्रमाणे -
समस्या निवारण : संत तुकारामनगर-कासारवाडी-फुलेनगर प्रभाग क्रमांक २० मधील प्रत्येक समस्या सोडवण्यासाठी ते नेहमी उपलब्ध
असतील आणि नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहतील.
वाहतूक समस्या निराकरण : प्रभागामधील वाढत्या वाहतूक समस्येचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी विशेष योजना आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.
अनुभवाचे योगदान : प्रभागाचा विकास आणि शिक्षणासाठी संपूर्ण जीवनातील अनुभव आणि
ज्ञान वापरुन योगदान देणे.
शैक्षणिक मदत : गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि एआय शिक्षण-प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे.
सामाजिक आधार : महिलांचे सक्षमीकरण आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांसाठी प्रभावीपणे लढणे.
आर्थिक त्याग : नगरसेवक झाल्यावर मिळणारे संपूर्ण मानधन गरजूंच्या कल्याणासाठी दान करणे.
कर्तव्य : संत तुकारामनगर-कासारवाडी-फुलेनगर प्रभाग क्रमांक २० मध्ये २४ तास पाणीपुरवठा देणे
वाहतूक समस्या : प्रभागात दोन मोठी रुग्णालये व महाविद्यालये असल्याने वाहनतळ उभारणार असून उद्यानात एलिव्हेटेड व मल्टिस्टोअर पार्किंगचे नियोजन करणे.
रोजगार : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी इस्टिट्यूट उभारणी तसेच प्रशिक्षण वर्गांद्वारे स्वयंरोजगार विकसित करणे.
शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शिष्यवृत्ती आणि समाजसेवा या माझ्या ध्येयांसाठी मी समर्पित आहे. वाहतुकीच्या समस्येमुळे होणारा त्रास मी समजू शकतो आणि यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधणे हे माझे प्रमुख उद्दिष्ट असेल. मला संधी मिळाल्यास मी केवळ नगरसेवक नाही, तर तुमच्या समस्यांचा कायमस्वरूपी भागीदार असेल. माझ्या अनुभवाचा उपयोग मी माझ्या संत तुकारामनगर-कासारवाडी-फुलेनगर प्रभाग क्रमांक २० च्या उज्ज्वल भविष्यासाठी करेन.
- डॉ. संदीप बागडे, उपाध्यक्ष, भाजप अनुसूचित जाती मोर्चा, पिंपरी चिंचवड शहर
संत शिरोमणी संत रोहिदास महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त कार्यक्रम (फोटो आयडी ७१५३०)
संत शिरोमणी संत रोहिदास महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त संत तुकारामनगर चर्मकार समिती, डॉ. संदीप अरुण बागडे आणि अरुण बागडे गुरुजी यांच्यावतीने संत तुकारामनगर येथे नुकतेच कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय चर्मकार संघटनेचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर कांबळे, संत रोहिदास मंदिर विचार मंच संस्था अध्यक्ष स्वप्नील डोळस, वृक्ष प्राधिकरण समितीचे माजी सदस्य गोरोबा गुजर, माजी नगरसेविका सुजाता पालांडे, सामाजिक कार्यकर्त्या नीलम म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते गौतम लहाने, चर्मकार संघटनेचे सल्लागार किसन हेळकर, चर्मकार संघटनेचे सल्लागार रामगुडे, पळशीकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यात डॉ. संदीप बागडे यांना अमोल सुरवसे, शैलेश जाधव आणि अंकुश बागडे यांनी मोलाची साथ दिली. डॉ. संदीप बागडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
नागरिकांच्या प्रतिक्रिया - (खाली उभा कोट वाला फोटो वापरणे - आयडी : ७१५३५)
डॉ. संदीप बागडे यांनी शेकडो तरुणांना रोजगार मिळवून दिला आहे. तरुणांना स्वयंरोजगार उभा करण्यासाठीही ते कायम सहकार्य व मदत करतात. सामाजिक वारसा, उच्चशिक्षण आणि आपल्या प्रभागातील प्रत्येक समस्येसाठी लढण्याची तयारी असलेले डॉ. संदीप बागडे हे नेतृत्व असून जनतेने त्यांना चांगले सामाजिक कार्य करण्यासाठी आपला आशीर्वाद, आपले बळ द्यावे.
- राजेश शिंदे, नागरिक, स्वरगंगा हाउसिंग सोसायटी
डॉ. संदीप बागडे यांनी संत तुकारामनगरमधील विविध भागांत वास्तव्य केल्याने त्यांना या भागातील लोकांच्या समस्यांची, प्रश्नांची चांगली जाणीव आहे. या भागातील वाहतूक कोंडी व अन्य समस्या सोडविण्यासाठी ते उत्तम प्रशासक म्हणून काम करु शकतात. शिक्षक आई-वडिल व पत्नीही शिक्षिका असल्यामुळे तसेच स्वत: उच्चशिक्षित असल्यामुळे तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत असल्याने त्यांना सामाजिक प्रश्नांची चांगली जाणीव आहे. त्यामुळे जनतेने त्यांना संधी दिल्यास ते नागरिकांचे प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडवतील.
- संदीप वायाळ, नागरिक, महेशनगर.
डॉ. संदीप बागडे यांचे सामाजिक कार्य चांगले आहे. त्यांचे आई-वडील शिक्षक असल्याने त्यांना सामाजिक कार्याचा वारसा आहे. ते चांगले सुशिक्षित व संयमी सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याकडे चांगल्या सामाजिक कार्यकर्त्याचे सगळे गुण आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ते चांगले काम करत आहेत. माजी नगरसेविका सुजाता पलांडे यांच्याबरोबरच त्यांनाही आमचा पाठिंबा राहणार आहे.
- लक्ष्मी राज काची, वर्षा सुनील गायकवाड, गुलजार रफिक सय्यद, प्रियंका काटे (फुलेनगर-लांडेवाडी परिसरातील महिला बचत गटाच्या कार्यकर्त्या)
परिचय पत्रक (फोटो सिंगल वापरणे) -
डॉ. संदीप अरुण बागडे
बी.ई (इन्स्ट्रुमेंटेशन ॲॅण्ड कंट्रोल), बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये मानद डॉक्टरेट. भारतीय जनता पक्ष अनुसूचित जाती मोर्चा (पिंपरी चिंचवड शहर) उपाध्यक्ष
वडील
अरुण कृष्णाजी बागडे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक महासंघ, पिंपरी चिंचवड शहर, शिक्षण-समाजकार्यात मोलाचे योगदान असलेले मान्यवर.
आई
विमल अरुण बागडे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त संत तुकारामनगरातील शिक्षण क्षेत्रातील मानाची व्यक्ती.
शिक्षकी परंपरा, सुसंस्कारित घर
घरातील आई-वडील आणि पत्नी या तिघांचाही शिक्षकी पेशा असल्याने लहानपणापासूनच डॉ.बागडे यांना शिक्षण, शिस्त, संस्कार, मूल्ये आणि समाजसेवा यांचा वारसा लाभला. ही शिक्षकी परंपरा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात सुसंस्कृतपणा, स्पष्ट दृष्टिकोन, नेतृत्वगुण आणि समाजाभिमुख वृत्ती निर्माण करणारी ठरली.
विविध क्षेत्रांत उद्योगांची उभारणी
डॉ. संदीप बागडे यांनी विविध क्षेत्रात व्यवसाय व संस्था उभ्या केल्या आहेत. या सर्व उद्योगांद्वारे तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, रोजगार निर्मिती, औद्योगिक गुणवत्ता आणि सेवा क्षेत्रात डॉ. बागडे यांनी मोठे योगदान दिले आहे.
१. ऑटोकॅल सिस्टिम्स (एनएबीएल प्रयोगशाळा)
२. ऑटोमेटल (एनएआयएल प्रयोगशाळा)
३. ऑटोकॅल इंजिनिअर्स ग्लोबल प्रा. लि
४. ऑटोफैल फायर सिस्टिम्स
५. एसएआरए टेक्नॉलॉजी
६. ऑटोकल मल्टिस्पेशलिटी हॉस्पिटल
७. स्काय डायनिंग रिसॉर्ट
व्यक्तिमत्त्वाचे विशेष गुण
दूरदृष्टी असलेले प्रभावी नेतृत्व सामाजिक कार्यात सातत्यपूर्ण सहभाग, नवकल्पक विचारसरणी आणि प्रगतीशील दृष्टिकोन
शिक्षण, आरोग्य आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सक्रिय सहभाग
तरुणांसाठी प्रेरणादायी आदर्श व्यक्तिमत्त्व.
जनसंपर्क कार्यालय ः ८३/ ५२६ डी.वाय. पाटील इंजिनिअरींग कॉलेजजवळ, संत तुकारामनगर पिंपरी पुणे ४११०१८
शिवमंदिर जवळ, संपर्क ९१९५७९७५८४५२.
