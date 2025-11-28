वेदांत, श्रवण, समर्थ, श्रीजीत यांचा ‘सुवर्ण ठोसा’
पुणे, ता.२८ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स मुष्टियुद्ध स्पर्धेमध्ये मुलांच्या १२ ते १४ वर्षे गटात वेदांत सोनार,
श्रवण रजक, समर्थ सोनावणे, श्रीजीत पवार यांनी सुवर्णपदके पटकाविली. तर १४ ते १६ वर्षे गटात हमझा शेख, कल्पेश बिका, वेदांत टाकळकर, श्रेयश सावंत आदींनी विजेतेपद मिळविले.
भवानी पेठेतील अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम येथे ही स्पर्धा झाली. १२ ते १४ वर्षे गटाच्या पारितोषिक वितरणप्रसंगी पुणे शहर मुष्टियुद्ध संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश बागवे, महाराष्ट्र मुष्टियुद्ध संघटनेचे महासचिव भरतकुमार व्हावळ, मुक्ता फाउंडेशनच्या अध्यक्षा इंदिरा बागवे, शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते विजय यादव, शहर सचिव विजय गुजर, जिल्हा महासचिव अभिमान सूर्यवंशी, तांत्रिक अधिकारी सुरेश गायकवाड, अशोक मेमजादे, प्रशिक्षक सतीश मापोर आणि सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल थोरात यावेळी उपस्थित होते. तर १४ ते १६ वर्षे गटाच्या पारितोषिक वितरणाला संघटनेचे ऑफिशियल शिवाजी चव्हाण, अमन शर्मा, आसिफ शेख, कुणाल पालकर, अंजनी कुमार जोगदंड हे उपस्थित होते.
निकाल ः प्रथम, द्वितीय, तृतीय (विभागून)
१२ ते १४ वर्षे ः मुले - २७ ते ३२ किलो - वेदांत सोनार (श्री चक्रधर स्वामी माध्यमिक, आंबेगाव),
रोहित शेंजाळ, उत्कर्ष धुमाळ, सोहम केदारी (तिघेही नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
३४ ते ३६ किलो - श्रवण रजक, सोहम भवारी (दोघेही नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
३७ ते ४० किलो - समर्थ सोनावणे (जे.पी.ट्रस्ट विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम, बिबवेवाडी), सौरभ सिंग (लोकसेवा ई स्कूल, पाषाण), युग शर्मा (वॉलनट, शिवणे). जय बलोटे (नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
४० ते ४२ किलो - श्रीजीत पवार (अभिनव इंग्लिश मीडियम, एरंडवणे), वेदांत कापसे (केंब्रिज इंटरनॅशनल, चिंचवड),
यतिश गुप्ता (डी.आय.सी. इंग्लिश मीडियम, निगडी प्राधिकरण). ४४ ते ४६ किलो - प्रथमेश गबाळे, श्रीवर्धन गवारे (दोघेही नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
४७ ते ५० किलो - अर्णव लोखंडे (मार इव्हानियोस कॉन्व्हेंट, पिंपळे गुरव), आरुष शिंदे (आर्यन्स वर्ल्ड, भिलारेवाडी),
विराज शेंडगे (सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक, वडगाव), मनीष देवाडिगा (लोकसेवा ई स्कूल, पाषाण).
१४ ते १६ वर्षे मुले ः
४६ किलोखालील - हमझा शेख (बिशप्स, कॅम्प), रणजीत पाल (न्यू पूना इंग्लिश मीडियम, आंबेगाव पठार),
अमन तिवारी (एंजल इंग्लिश मीडियम, संभाजीनगर), लकी सिंग (बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी, रविवार पेठ).
४६ ते ४९ किलो - कल्पेश बिका (बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी, रविवार पेठ), सोहम बोरकर (पोदार इंटरनॅशनल, चिंचवड), युवराज हरपळे (एंजल इंग्लिश मीडियम, संभाजीनगर), पार्थ महाजन (सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक, वडगाव).
४९ ते ५१ किलो - वेदांत टाकळकर (के.डी. चौधरी पाटील इंग्लिश मीडियम, खरपुडी), आयुष वाजे (नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव), सोहम देवाळकर, अभिराज चौधरी (दोघेही एंजल इंग्लिश मीडियम, संभाजीनगर).
५१ ते ५४ किलो - श्रेयश सावंत (नॅशनल चिल्ड्रन ॲकेडमी, वडगाव शेरी), स्पर्श घोरपडे (सिंहगड स्प्रिंग डेल पब्लिक, वडगाव), यश गायकवाड (नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव), अथर्व बडदे (अभिनव एज्युकेशन सोसायटीज इंग्लिश मीडियम, आंबेगाव).
५४ ते ५७ किलो - शुभम परियार (बन्सीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी, रविवार पेठ), आर्यन पवार (सरहद, कात्रज),
युवराज भदाडे, अभिजीत वाळुंज (दोघेही नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
५८ ते ६२ किलो - श्रेयश संकपाळ (आर्मी पब्लिक, खडकी), आदिराज शिरडकर (लोकसेवा ई स्कूल, पाषाण),
अमार शेख (बिशप्स, कॅम्प), श्रेयश साठे (नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
६६ ते ६८ किलो - आरव पवार (बिशप्स को-एड, कल्याणीनगर), आयुष डोके (नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूल, फुलगाव), अभिनय जाधव (केंद्रीय विद्यालय सीएमई स्कूल, दापोडी), पार्थ मेंढे (लोकसेवा ई स्कूल, पाषाण).
६८ ते ७० किलो - शौर्यन मोहिते (बिशप्स को-एड, कल्याणीनगर),
नीरव चौधरी (पोदार इंटरनॅशनल, चिंचवड),
अक्षय मिश्रा (रयान इंटरनॅशनल, बावधन), विराज पाटील (नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी, फुलगाव).
