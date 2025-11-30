गावोगावी राजकीय हालचालींना वेग
पुणे, ता. २९ : जिल्ह्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असली तरी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या इच्छुकांनी आपला स्वतंत्र प्रचार मोहिमेला वेग दिला आहे. निवडणुका जाहीर झाल्या नसल्या तरी गावोगावी राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर विविध गट-तट सक्रिय झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषद आणि तीन नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. या नगरपरिषदांच्या निवडणुकीचा गाजावाजा मोठा असला, उमेदवारीवरून झालेल्या चढाओढीमुळे या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. तर ग्रामीण भागातील इच्छुक मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या दृष्टीने आपली पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जिल्ह्यातील मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, पुरंदर, बारामती, इंदापूर, दौंड, खेड आणि भोर यासह सर्वच तालुक्यात इच्छुकांकडून भेटीगाठी, स्नेहसंमेलने वाढले आहेत. इच्छुकांनी मंडळे, वाड्या-वस्त्या, स्थानिक उत्सव, कार्यक्रमांना हजेरी लावण्याचा धडाका लावला आहे. काही ठिकाणी पाणी, रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रांची पाहणी करत समस्यांची यादी तयार करणाऱ्या बैठका घेत आहेत. अशा उपक्रमांमागील त्यांचा उद्देश स्पष्ट दिसतो.
इच्छुकांनी घेतला शिबिरांचा आधार
निवडणूक जाहीर न झाल्याने मोठे मेळावे आयोजित करण्यावर मर्यादा आहेत. अनेक इच्छुकांनी ‘शिबिरां’चा पर्याय निवडला आहे. आरोग्य शिबिरे, महिला सक्षमीकरण कार्यशाळा, शेतकरी मार्गदर्शन, विद्यार्थी करिअर काउंसिलिंग, क्रीडा स्पर्धा असे उपक्रम राबवून आपली उपस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामध्ये बहुतांश उपक्रम सामाजिक बांधिलकीच्या नावाखाली घेतले जात असले तरी त्यातून ग्रामीण भागात इच्छुकांची ओळख आणि संपर्क मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इच्छुकांनी अनेक पर्याय शोधले आहेत. योजनांची माहिती देणे, लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, गावस्तरावर सूचना ऐकून घेणे, लोकप्रतिनिधी म्हणून काय करता येईल, याबाबत चर्चा करणे असे उपक्रम घेतले जात आहेत. काही ठिकाणी महिला बचतगट, शेतकरी संघटना, युवक मंडळांच्या बैठकीत सहभागी होऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
निवडणूक जाहीर होण्याची प्रतीक्षा...
सरकारकडून डिसेंबरमध्ये निवडणूक जाहीर करण्यासंबंधी स्पष्ट संकेत आहेत. नगरपरिषदांच्या निवडणुकीनंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकी होणार असल्याने गावपातळीवर इच्छुकांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ निवडणूक आयोगाकडून तारखा जाहीर होण्याची प्रतीक्षा ग्रामीण भागात नागरिकांसह इच्छुकांना आहे.
पक्षांच्या तयारीला वेग...
प्रमुख पक्षांनी इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याबाबत पक्ष कार्यालयात मेळाव्यांचे देखील आयोजन केले जात आहे. तर आता निवडणूक जवळ आल्याने इच्छुकांकडून पक्ष कार्यालयात अर्ज मागवून घेण्याचीही प्रक्रिया पक्षांनी सुरू केली आहे.
