छत्रभुज, संस्कृती, मिलेनियम, सेंट व्हिन्सेंट उपांत्य फेरीत
पुणे, ता. ३ : हडपसर येथील छत्रभुज नरसी स्कूल (सीएनएस), वाघोलीचे संस्कृती स्कूल, कर्वेनगरमधील
मिलेनियम स्कूल आणि सेंट व्हिन्सेंट स्कूल या संघांनी विजयी घोडदौड कायम ठेवत पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स बास्केटबॉल स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटाची उपांत्य फेरी गाठली.
डेक्कन जिमखाना येथील बास्केटबॉल कोर्टवर ही स्पर्धा सुरू आहे. पहिल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात छत्रभुज नरसी स्कूलने एरंडवणे येथील अभिनव विद्यालयाचा २४-१९ असा, तर संस्कृती स्कूलने विबग्योर हायस्कूल, मगरपट्टा संघाचा ३५-२५ अशा दहा गुणफरकाने पराभव केला. मिलेनियम स्कूलने हांडेवाडी येथील एसएनबीपी हायस्कूलला ४२-५ असे एकतर्फी हरविले. तर सेंट व्हिन्सेंट स्कूलने चुरशीच्या लढतीत एसपीएम इंग्लिश स्कूलचा १२-१० असा पराभव केला. मुलींच्या गटात विबग्योर हायस्कूल, ब्लॉसम पब्लिक स्कूल, सेंट हेलेनाज स्कूल, इंदिरा नॅशनल स्कूल, मिलेनियम स्कूल, छत्रभुज नरसी स्कूल, सेंट अर्नोल्ड स्कूल, आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी या आठ संघांनी आपापले सामने जिंकून उपांत्यपूर्व फेरीत स्थान निश्चित केले.
निकाल : १४ वर्षांखालील गट (मुली) : विबग्योर हायस्कूल, एनआयबीएम वि. वि. एसएनबीपी हायस्कूल, हांडेवाडी २०-१४. मिलेनियम स्कूल, कर्वेनगर वि. वि. विबग्योर हायस्कूल, पिंपळे सौदागर ४५-१५. इंदिरा नॅशनल स्कूल वि. वि. विबग्योर स्कूल, येरवडा २५-१२. छत्रभुज नरसी स्कूल (सीएनएस) वि. वि. आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, वारजे १४-२. ब्लॉसम पब्लिक स्कूल, न्यू नऱ्हे वि. वि. पूना गुजराती केळवणी मंडळ (पीजीकेएम), कोंढवा १५-७. सेंट अर्नोल्ड स्कूल वि. वि. इन्फेंट जीसस स्कूल १०-८. सेंट हेलेनाज स्कूल वि. वि. संस्कृती स्कूल, वाघोली ३६-१४. आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी वि. वि. एसपीएम इंग्लिश स्कूल १९-३.
१६ वर्षांखालील मुले : ब्लॉसम पब्लिक स्कूल, न्यू नऱ्हे वि. वि. क्लॅरा स्कूल, सिंहगड रस्ता ३०-८. इंदिरा नॅशनल स्कूल वि. वि. विस्डम वर्ल्ड स्कूल, हडपसर ३८-८. वॉलनट स्कूल, शिवणे वि. वि. नेताजी सुभाषचंद्र बोस (मुलांचे) मिलिटरी स्कूल, फुलगाव २६-१०. विद्याशिल्प पब्लिक स्कूल, येवलेवाडी वि. वि. नॉलेज हॅबिटॅट स्कूल २९-१९. विबग्योर मगरपट्टा वि. वि. जे. एन. पेटिट टेक्निकल स्कूल २७-९. आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी वि. वि. छत्रभुज नरसी स्कूल १८-७. परांजपे स्कूल वि. वि. हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूल १४-१३. (मुली) : पीजीकेएम, कोंढवा वि. वि. ऑर्किड द इंटरनॅशनल स्कूल १५-१२. इन्फेंट जीसस, वाकड वि. वि. कमलनयन बजाज स्कूल २१-९. क्लॅरा ग्लोबल स्कूल, घोरपडी वि. वि. क्लॅरा स्कूल, सिंहगड रस्ता १८-३. सिंबायोसिस स्कूल, प्रभात रस्ता वि. वि. नॉलेज हॅबिटॅट स्कूल ३८-२७. हेलिओस इंटरनॅशनल स्कूल वि. वि. डॉ. कलमाडी शामराव हायस्कूल (केएचएस) बाणेर १४-४. आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, भिलारेवाडी वि. वि. छत्रभुज नरसी स्कूल १८-७.
