नासा-इस्रो भेटीसाठी आदर्श कार्यप्रणाली तयार
पुणे, ता. ३ ः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नासा, इस्रो यांसारख्या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देता यावी, त्यांचे तंत्रज्ञान समजून घेता यावे आणि विज्ञानाविषयीची ओढ अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने पुणे जिल्हा परिषदेने एक आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केली आहे.
जिल्हा परिषदेतील काही विद्यार्थ्यांनी नासा आणि इस्रोच्या अभ्यासभेटी केल्यानंतर राज्यातील विविध जिल्हा परिषदांकडून अशी भेट कशी शक्य झाली, याबाबत विचारणा होऊ लागली आहे. त्यानंतरच पुणे जिल्हा परिषदेने ही प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि सर्वांसाठी उपयोगी ठरेल अशा स्वरूपात मांडण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाकडूनही या उपक्रमाची दखल घेण्यात आली आहे. त्यामुळेच तयार केलेली एसओपी केवळ पुण्यातीलच नव्हे, तर राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांसाठीही मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया, शिक्षकांची निवड, प्रवास आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी, अभ्यासभेटीपूर्वी आणि नंतर होणारे मार्गदर्शन, वैज्ञानिक संस्थांशी संपर्क प्रस्थापित करण्याची पद्धत, आर्थिक तरतूद, पालकांची संमती, तसेच संपूर्ण प्रक्रियेतील अहवाल व्यवस्थापन यांसाठी या एसओपीमध्ये स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहे.
एसओपी तयार करताना नियोजन करताना आलेल्या अडचणीदेखील मांडण्यात आल्या आहेत. मुलांचे पारपत्र (पासपोर्ट) काढण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे विद्यार्थ्यांकडून मिळवण्यासाठी जास्तीचा कालावधी गेला. हे टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून निवड प्रक्रियेमध्ये मुलाखतीला आलेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून ठेवण्याबाबत सांगितले जाणार आहे. एसओपी केवळ प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक नसून, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विज्ञान शिक्षण अधिक सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे, तसेच पुणे जिल्हा परिषदेकडून तयार केलेली कार्यप्रणाली सर्व जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध दिली जाणार आहे. याचा लाभ राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना व्हावा, ही आमची भूमिका असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
