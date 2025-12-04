...हा वर्षभराचा उपक्रम
हा वर्षभराचा उपक्रम
विद्यार्थ्यांना मिळणार मार्गदर्शन
पुणे, ता. ४ ः जिल्हा परिषदेचे २५ विद्यार्थी नासा संस्थेला भेट देऊन परतले. याची व्याप्ती जिल्हा परिषदेने वाढवली आहे. याला केवळ शैक्षणिक सहलीचे स्वरूप न देता वर्षभर विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक प्रवासाला दिशा देणारा शैक्षणिक उपक्रम करण्याचे निश्चित केले आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या मोहिमेची व्याप्ती वाढवत, तिला योजनाबद्ध आणि सातत्यपूर्ण स्वरूप दिले आहे. प्रत्येक वर्षी विज्ञान दिनाच्या दिवशी ‘नासा’, ‘इस्रो’ यांसह इतर संस्थांना भेटी देण्याचे वेळापत्रक निश्चित करून जाहीर केले जाणार आहे.
‘नासा’ला भेट देऊन परतलेल्या विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष अंतराळ संशोधनाची प्रक्रिया, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधकांचे मार्गदर्शन आणि अवकाशयानांच्या निर्मितीमागील विज्ञान अनुभवले. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही भेट एकदाच्याच प्रेरणेमध्ये मर्यादित न ठेवता, विद्यार्थ्यांना वर्षभर शैक्षणिक आणि संशोधनाधारित वातावरण मिळावे, यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमाच्या सातत्यासाठी पुण्यातील खगोलशास्त्र व खगोलभौतिकशास्त्र केंद्रास (आयुका) विनंती केली आहे. आयुकाकडून विद्यार्थ्यांना भविष्यातील शैक्षणिक वाटचालीसाठी मार्गदर्शन, विविध प्रात्यक्षिके, खगोलशास्त्राशी निगडित प्रयोग, तज्ज्ञांशी संवाद अशा अनेक स्वरूपातील उपक्रम राबविले जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना अंतराळ या विषयाची सखोल समज आणि प्रयोगशील दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद वर्षभर लहान-मोठे शैक्षणिक उपक्रम राबविणार आहे. उन्हाळी शिबिरे, करिअर मार्गदर्शन, विज्ञान प्रदर्शन, कार्यशाळा, वैज्ञानिक प्रकल्पांच्या स्पर्धा, तसेच संस्थांसोबत ऑनलाइन संवाद सत्रे यांचा यात समावेश असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक कल्पकतेला चालना मिळेल, त्यांना संशोधनाची दिशा मिळेल आणि पुढील शिक्षणाच्या संधींविषयी अधिक प्रबोधन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
इस्रो, नासा भेटीनंतर हा वर्षभराचा उपक्रम असेल. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी नवा अनुभव, नवी दिशा आणि भविष्यातील कारकिर्दीच्या दृष्टीने ठोस पायाभरणी करणारा ठरेल. दरवर्षी हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. त्याबाबतच्या उपाययोजना केल्या आहेत. याशिवाय शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचे वर्षभराचे नियोजन तयार करण्यात येणार आहे.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.