जे.एन.पेटिट, डॉ.अस्मिता, सिंहगड स्पिंगडेल विजयी
पुणे , ता. ४ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स क्रिकेट स्पर्धेमध्ये १६ वर्षांखालील गटात फुलगाव येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉईज मिलिटरी स्कूल, आंबेगाव येथील सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूल, बंडगार्डन येथील जे.एन.पेटिट टेक्निकल स्कूल आणि उरळी कांचन येथील डॉ. अस्मिता इंटरनॅशनल स्कूल यांनी प्रतिस्पर्धी संघांविरुद्ध गुरुवारी विजय मिळविले.
सासवड-बोपोडी रस्त्यावरील ट्रिनिटी महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा सुरू आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्कूल यांनी वाकड येथील इंदिरा नॅशनल स्कूलचा पाच विकेटने, तर जे.एन.पेटिट टेक्निकल स्कूल यांनी कोथरूड येथील एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल स्कूलचा नऊ विकेटने पराभव केला. तसेच सिंहगड स्प्रिंग डेल स्कूलने दौंड येथील संस्कार प्रायमरी स्कूलवर तब्बल ९२ धावांनी विजय मिळविला. डॉ. अस्मिता इंटरनॅशनल स्कूलने हडपसर येथील ग्रीनवुड्स स्कूलचा सहा विकेटने पराभव केला. आदेश चौरे, शौर्य कुबडे, समीहान शुक्ला आणि देवांश मेमाणे हे सामनावीर ठरले.
संक्षिप्त धावफलक
इंदिरा नॅशनल ः १० षटकांत ६ बाद ९३ (अक्षज बकाया २१, आर्यन काटे २०, दुर्गेश पवार २-२४) पराभूत विरुद्ध नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्कूल ः ९.४ षटकांत ५ बाद ९६ (आदेश चौरे३९, चैतन्य भोईर २३, अक्षज बकाया ३-९).
सिंहगड स्प्रिंग डेल ः १० षटकांत ४ बाद १४० (शौर्य कुबडे ६३, चैत्रल तायडे २-२५) वि.वि. संस्कार स्कूल ः १० षटकांत ८ बाद ४८ (स्मित ढगे १०, आदित्य मराठे २-२). एमआयटी ः १० षटकांत ७ बाद ७१ (विराज पवळे नाबाद २९, अर्नव भंडारी २-१२, स्वराज नवले २-१६) पराभूत विरुद्ध जे.एन.पेटिट ः ५.४ षटकांत १ बाद ७४ (समीहान शुक्ला ३४, आराध्य नाजरे नाबाद २२, मोहम्मद हुसेन १-२०). ग्रीनवुड्स ः १० षटकांत ३ बाद ९१ (पार्थ स्वामी नाबाद ५२, विवेक जगताप १-१३) पराभूत विरुद्ध डॉ. अस्मिता स्कूल ः ९.३ षटकांत ४ बाद ९२ (दिवांश मेमाणे ३४, प्रसाद आंबळे २७, नील गायकवाड २-२४).
