नासा विद्यार्थी
मी एआय रोबोटसोबत संवाद साधला. नासाचे मुख्य कार्यालय, तसेच इतर ठिकाणांनी माझ्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा दौरा माझ्या खगोलशास्त्राच्या अभ्यासाची पायाभरणी ठरणार आहे. अभ्यासाची गोडी आणि खोली वाढेल. आजवर केलेला वरवरचा अभ्यास योग्य दिशेने घेऊन जाण्यासाठी आयुकाच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे जाणार आहे. भारताला समृद्ध बनविण्यासाठी अधिक आधुनिक तंत्रज्ञान आणि साधनांच्या निर्मितीसाठी काम करणार आहोत. भविष्यात नक्कीच अमेरिकेत जाईल, पण केवळ तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी जाईल. ही शैक्षणिक केवळ सहल नव्हती, तर आमच्यातील संशोधक जागा करण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेने केला आहे.
- सिद्धी मांझिरे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, मोरडेवाडी (आंबेगाव)
शास्त्रज्ञांना भेटता आले. जे निवृत्त झाले आहेत, मात्र विमानांची माहिती देण्याचे काम ते अजूनही करत आहेत. सर्वात पहिल्यांदा चंद्रावर गेलेल्या यानासह इतर यान दाखवले. त्याच्या सिम्युलेटरमध्ये आम्ही बसलो होतो. त्यात तीन पातळ्यांवर होते. प्रत्यक्ष यान चालविण्याचा अनुभव मिळाला. मला खगोलशास्त्रज्ञ होण्याची माझी इच्छा आहे. विजेचा शोध लागला, पण विद्युतवेगाचा प्रत्यक्ष मानवाच्या वापरात कसा येईल, याचा अभ्यास करणार आहे. आपण केलेल्या शोधाचा वापर हा चांगल्या कामासाठी होऊन देशाची प्रगती व्हावी, ही माझी प्रामाणिक अपेक्षा आहे. मी आता जेवढा अभ्यास करत आहे, त्यापेक्षा अधिक जास्त आणि समजून घेऊन अभ्यास करणार आहे.
- मोहम्मद उमर शेख, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, शहा (इंदापूर)
शेतकरी कुटुंबामध्ये मी राहतो. वडील प्रकाश शेलार यांना दोन एकर शेतजमीन आहे. आई गृहिणी आहे. शिक्षक व आई- वडिलांनी मला पाठिंबा दिला. लहानपणापासून अमेरिकेबद्दल ऐकून होतो. वयाच्या बाराव्या वर्षी नासा संस्थेला भेट दिली. पुणे जिल्हा परिषदेमुळे स्वप्न सत्यामध्ये उतरले, याचा आनंद होत आहे.
- आयुष शेलार, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, गलांडवाडी (दौंड)
नासा, इस्रो उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सृजनशीलता, स्वतःबद्दलची आत्मविश्वासाची भावना, स्वच्छतेचे महत्त्व, शिस्तीचे पालन आणि शिस्तीमुळे होणारा सर्वांगीण विकास या सर्व गोष्टी निश्चितच वृद्धिंगत झाल्या. नासासारख्या संस्थेचे कार्य प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळे, ‘आपणही असे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो’ अशी जिज्ञासा आणि प्रेरणा प्रत्येक मुलांमध्ये निर्माण झाली. नासात भेट
स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील कौस्तुभ सुपेकर यांची भेट झाल्यावर जागतिक पातळीवरील उच्च शिक्षणाच्या विशाल संधी विद्यार्थ्यांसमोर उलगडल्या. प्रत्येक विभाग, प्रयोगशाळा आणि उपक्रम पाहत असताना विद्यार्थ्यांचे ज्ञानविस्तार सतत वाढत राहिले; त्यांच्या जिज्ञासेला नवा आयाम मिळत गेला.
- प्रमिला जोरी, विद्यार्थ्यांसमवेत नासाला गेलेल्या शिक्षिका
मुलांना घडविण्याच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांना नासा, इस्रो यांसारख्या मोठ्या संशोधन संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळाली. हा अनुभव विद्यार्थ्यांना भविष्यात दिशा देणारा ठरणार आहे. संशोधन संस्थांच्या भेटीतून या ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांचा संकोच कमी झालाय आणि आत्मविश्वास मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भविष्यात हे विद्यार्थी विज्ञान आणि गणित आणि भौतिकीशास्त्र या विषयांमध्ये पुढे चांगलं यश मिळू शकतात. या मुलांना आयुकामार्फत आणखीन काही वर्ष मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
- समीर धुरडे, खगोलशास्त्रज्ञ, आयुका
