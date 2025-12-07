प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सेवा होणार अधिक सक्षम
पुणे, ता. ७ : जिल्ह्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘नाइट पर्यवेक्षण स्कॉड’ नियुक्ती केली असून, रात्री अचानक तपासण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. डॉक्टरांसह इतर कर्मचारी उपस्थित नसतील तर त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई होणार आहे. रुग्णालयातील कर्मचारी उपस्थिती, आपत्कालीन सेवा आणि रुग्णसेवेची स्थिती बारकाईने पाहण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आणि ग्रामीण रुग्णालयांची सद्यःस्थिती सकाळने वृत्तमालिकेतून मांडली होती. त्यामध्ये चांगल्या आरोग्य केंद्रांचे कौतुकही केले तर नागरिकांची गैरसोय झालेल्या ठिकाणी बोट ही ठेवले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून काही अधिकाऱ्यांना नोटीस ही पाठवली होती. त्यानंतर आता सर्वच दवाखान्यांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये रात्री प्रत्यक्ष कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, याचे अचूक आकलन प्रशासनाला मिळावे, असा उद्देश या तपासण्यामागे असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, आरोग्य केंद्रांसाठी कागदोपत्री नोंदींपेक्षा प्रत्यक्ष हालचालींची पडताळणी महत्त्वाची ठरत आहे. गेल्या काही महिन्यांत ग्रामीण भागातील काही रुग्णालयांत रात्रपाळीत डॉक्टर नसणे इतर कर्मचारी वेळेत न पोहोचण्याच्या प्रशासनाकडे तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आरोग्य विभागाने रात्री आरोग्य केंद्रांची व्यवस्था पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत येत होत्या तक्रार
आपत्कालीन सेवा
प्रसूतिकालीन देखभाल
औषधसाठा,
परिचारिका उपस्थिती
रुग्णवाहिकेची उपलब्धता
दोन ठिकाणी भेटी....
बेलसर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आणि जेजुरीमधील ग्रामीण रुग्णालयाला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे यांनी रात्री साडे बारा ते रात्री दोन दरम्यान भेटी दिल्या. रुग्णांशी संवाद साधला. यावेळी आपत्कालीन सेवा, औषध साठा, रुग्णांच्या नोंदी, सुविधा उपलब्धता, रात्रीच्या कॉलला दिला जाणारा प्रतिसाद, तसेच रुग्णालय परिसरातील स्वच्छता आदी बाबींची तपासणी केली. तसेच रात्रपाळीची नोंदवही, कामांच्या वेळांबाबत काटेकोरपणा राखला आहे का, याची पडताळणी करण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि उपसंचालक आरोग्य सेवा डॉ. भगवान पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांना अचानक भेट देत आहेत. कामाच्या ठिकाणी हलगर्जीपणा आढळला तर कारवाई केली जाणार आहे. आरोग्य पथकासह इतर विभागातील प्रमुख देखील आरोग्य केंद्रांची तपासणी करणार आहेत.
- डॉ. रामचंद्र हंकारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद
74276
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.