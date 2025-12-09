व्हॉलीबॉलमध्ये धायरीचे नालंदा स्कूल अजिंक्य
पुणे, ता. ९ : धायरी येथील नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूलने कात्रजच्या सरहद स्कूलचा सरळ दोन गेम्समध्ये सहज पराभव करून पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स १४ वर्षांखालील मुलांच्या व्हॉलीबॉल स्पर्धेत अजिंक्यपद मिळविले. मुलींच्या गटात सिंबायोसिस स्कूल आणि मिलेनियम नॅशनल स्कूलच्या ‘ड’ संघाने आगेकूच कायम ठेवत उपांत्य फेरी गाठली.
डेक्कन जिमखाना येथे ही स्पर्धा पार पडली. मुलांच्या गटातील विजेतेपदाच्या निर्णायक लढतीत ‘नालंदा’च्या
खेळाडूंनी दोन्ही गेम्समध्ये वर्चस्व गाजवत शाळेला २५-९, २५-११ अशा गुणफरकाने अजिंक्यपद मिळवून दिले. विजेत्या संघाकडून आर्यन सहानी, अवधूत वरपे व नचिकेत साबळे यांनी, तर उपविजेत्या सरहद स्कूलकडून विराज मोहिते, प्रज्वल निकम व श्रेयांश लाटूरे यांनी उत्तम खेळ केला. कर्वेनगर येथील मिलेनियम नॅशनल स्कूलने ब्राँझपदक जिंकले. तिसऱ्या स्थानासाठी खेळल्या गेलेल्या अटीतटीच्या सामन्यात मिलेनियम नॅशनल स्कूलने प्रभात रस्ता येथील सिंबायोसिस स्कूलवर २७-२५, २५-२३ असा विजय मिळविला. विजयी संघाकडून शर्व कर्णे, शौर्य देसाई व वंश शहा यांनी चमकदार कामगिरी केली. तर सिंबायोसिसकडून राघव बनकर, हर्ष मणिहार यांनी उत्कृष्ट प्रदर्शन केले. तत्पूर्वी, झालेल्या उपांत्य सामन्यांमध्ये सरहद स्कूलने सिंबायोसिस स्कूलला २७-२५, २५-१७ असे, तर नालंदा स्कूलने मिलेनियम नॅशनल स्कूलला २५-१६, २५-१६ ने पराभूत करून अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला.
मुलींच्या गटातील स्पर्धेलाही मंगळवारपासून सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी सिंबायोसिस स्कूल व मिलेनियम स्कूलच्या ‘ड’ संघाने आगेकूच कायम ठेवत उपांत्य फेरी गाठली. पहिल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात सिंबायोसिसने कोंढवा येथील पीजीकेएम स्कूलचा २५-५, २५-८ असा पराभव केला. सिंबायोसिसतर्फे राधा कासखेडीकर, शमिका कांबळे, परिणिती जाधव यांनी तसेच पीजीकेएमतर्फे रिया सोलंकी, केया चोरडिया व विनंती पटेल यांनी अष्टपैलू कामगिरी बजावली. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व लढतीत अनया डिसा, दीक्षा कुलकर्णी व झील केळशीकरच्या शानदार प्रदर्शनाच्या बळावर मिलेनियम नॅशनलच्या ‘ड’ संघाने सेंट हेलेनाज स्कूलचा २५-१०, २५-९ असा पराभव केला. सेंट हेलेनाजकडून निधी शुक्ला, राधिका सिकदर व साईशा शेवाळे यांनी प्रभावी कामगिरी बजावली.
अन्य निकाल : १४ वर्षांखालील मुली : (उपउपांत्यपूर्व फेरी) : मिलेनियम नॅशनल स्कूल ‘क’ संघ, कर्वेनगर वि. वि. वॉलनट स्कूल, शिवणे २५-२, २५-३. डीएसके स्कूल, धायरी वि. वि. मिलेनियम नॅशनल स्कूल ‘ब’ संघ २५-१९, २५-४. मिलेनियम नॅशनल स्कूल ‘ड’ संघ वि. वि. अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे २५-०, २५-४. सेंट हेलेनाज स्कूल वि. वि. डीएसके स्कूल, धायरी २६-२४, २५-५.
