गोळाफेकमध्ये आदित्य, नाखेन, आरोही प्रथम
पुणे, ता.९ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स ॲथलेटिक्स स्पर्धेमध्ये गोळाफेक प्रकारात आदित्य खंडाळे, नाखेन कोन्याक, आरोही फडतरे यांनी, तर लांबउडीत मेहरन झाकी, वीरा लांबूर, राजनंदिनी मोहिते यांनी आपापल्या वयोगटांत प्रथम क्रमांक पटकाविला.
सारसबाग येथील बाबूराव सणस मैदानावर मंगळवारी (ता.९) मैदानी स्पर्धांना सुरुवात झाली. मंगळवारी १० ते १२, १४ ते १६ वर्षांखालील मुले- मुलींच्या लांब उडी आणि गोळाफेक स्पर्धा पार पडल्या. यात दोन्ही स्पर्धांमध्ये खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत विजेतेपद मिळविले.
निकाल
गोळाफेक ः मुले १२ ते १४ वर्षे (३ किलो) - आदित्य खंडाळे (अजिंक्यतारा इंग्लिश मीडियम, शिक्रापूर), मनिष धर्मावत (सिंहगड सिटी, कोंढवा), रुद्रकुमार सिंह (आर्मी पब्लिक, घोरपडी). मुली ः १० ते १२ वर्षे (२ किलो) - आरोही फडतरे (आर्यन्स वर्ल्ड, भिलारेवाडी), आर्या गायकवाड (लोकसेवा इंग्लिश मीडियम, आळंदी), अवनी खोसे (न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल), अस्मिता पावसे (महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे आश्रम शाळा, कामशेत). मुले ः १० ते १२ वर्ष (३ किलो) - नाखेन कोन्याक (लोकसेवा इंग्लिश मीडियम), अवनीश कुंभार (आर्यन्स वर्ल्ड, भिलारेवाडी), हिरेश चौधरी (लोकसेवा इंग्लिश मीडियम, आळंदी).
---------------
लांबउडी ः मुले ः १० ते १२ वर्षे - अझलान सय्यद (सेंट व्हिन्सेंट, कॅम्प), आरव बन्सल (कल्याणी, मांजरी बुद्रुक),
आयन राऊत (सेंट व्हिन्सेंट, कॅम्प).
मुले ः १६ वर्षे - मेहरन झाकी (सरदार दस्तूर, कॅम्प), कार्तिक पावस्कर (कॅम्प एज्युकेशन, कॅम्प), आदिल सय्यद (कटारिया, मुकुंदनगर).
मुली ः १२ ते १४ वर्षे - वीरा लांबूर (एसपीएम पब्लिक इंग्लिश मीडियम, सदाशिव पेठ), स्पृहा पानसरे (एमइएस बाल शिक्षण इंग्लिश मीडियम, कोथरूड), गार्गी जेधे (अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम, एरंडवणे).
मुली ः १४ ते १६ वर्षे - राजनंदिनी मोहिते (सिंबायोसिस, प्रभात रस्ता), समीक्षा भरगुडे (श्री साई, फुरसुंगी), सावनी चित्राव (अभिनव विद्यालय इंग्लिश मीडियम, एरंडवणे).
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.