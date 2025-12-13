जिल्हा परिषदेत ‘फिट कर्मचारी, सक्षम प्रशासन’ उपक्रम
पुणे, ता. १३ : कार्यालयीन कामकाजाच्या धावपळीत आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि कर्मचारी अधिक सक्षम, ऊर्जावान राहावेत, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेने ‘फिट कर्मचारी, सक्षम प्रशासन’ या उपक्रमातून कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक तंदुरुस्तीला प्राधान्य दिले. या उपक्रमांतर्गत मोफत शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणी घेण्यात आली असून, त्याला सुमारे ४०० कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
मुख्यमंत्री दीडशे दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या वतीने ‘फिट कर्मचारी, सक्षम प्रशासन’ उपक्रम राबविण्यात आला. यावेळी ॲथ्लेक्स इनोवेशन प्रा. लि. यांच्यावतीने कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणीही घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला. कर्मचारी वर्गामध्ये शारीरिक तंदुरुस्ती, निरोगी जीवनशैली आणि कार्यक्षम प्रशासनाविषयी जागरूकता निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करत नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि तणावमुक्त जीवनशैलीचे महत्त्व अधोरेखित केले. डॉ. मापारी यांनी फिटनेस टेस्टची रचना, मोजमाप पद्धती आणि आरोग्य विषयक दक्षतेविषयी सविस्तर माहिती दिली. ॲथ्लेक्स इनोवेशनचे प्रतिनिधी आरती फाटक, शैलेंद्र फाटक आणि प्रवीण जहागीरदार यांनीही शिबिरात सक्रिय सहभाग घेतला. कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक साक्षरता आणि संपत्ती वृद्धी मार्गदर्शन शिबिराचे ही आयोजन करण्यात आले.
