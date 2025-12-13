टेलिमेडिसीन सुविधेला ग्रामीण भागातून प्रतिसाद
पुणे, ता. १३ : ग्रामीण रुग्णांसाठी घराजवळच तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या टेलिमेडिसीन सुविधेला अवघ्या काही काळातच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, दोन हजार ३४६ ग्रामीण रुग्णांनी आत्तापर्यंत या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
राजगुरुनगर आणि करंजावणे येथील आरोग्य केंद्रांत सुरू झालेली ही सुविधा यशस्वी ठरत असल्याने, जिल्हाभर विस्ताराची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक रुग्णांना वाढत्या आरोग्य खर्चामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे ठरत नाही. परिणामी, गंभीर किंवा गुंतागुंतीच्या आजारांबाबत तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची संधी त्यांना मिळत नाही. अशा परिस्थितीत टेलिमेडिसीन सुविधा ग्रामीण रुग्णांसाठी आशेचा नवा किरण ठरत आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रुग्ण आणि शहरातील नामांकित तज्ज्ञ डॉक्टर यांच्यातील दरी कमी करण्याचे काम ही प्रणाली करणार आहे. यामुळे रुग्णांना आपल्या गावाजवळच गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सल्ला आणि उपचार मिळू शकणार असून, त्याचबरोबर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, प्रभावी आणि बळकट होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी व्यक्त केला.
राजगुरुनगर आणि करंजावणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना आता सुपरस्पेशालिटी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून सल्ला व उपचार घेणे शक्य होणार आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर पुण्यातील त्यांच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) उपस्थित असताना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून येथील रुग्णांशी थेट संवाद साधू शकणार आहेत. प्रत्येक वैद्यकीय शाखेसाठी डॉक्टरांचे ठरावीक दिवस व वेळ निश्चित केले आहे. त्या वेळापत्रकानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील ओपीडीमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची टेलिमेडिसीनद्वारे तपासणी केली जाणार आहे. तसेच रुग्णांचे वैद्यकीय अहवाल, तपासणी निष्कर्ष आदी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून पाहिले जाणार असून, त्याच्या आधारे योग्य उपचार, पुढील तपासण्या किंवा मार्गदर्शन देणे शक्य होणार आहे. यामुळे ग्रामीण रुग्णांना शहरात जावे न लागता आपल्या परिसरातच तज्ज्ञ उपचारांचा लाभ मिळणार आहे.
तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश...
टेलिमेडिसीन सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांकडून शहरातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. त्यामध्ये कान-नाक-घसा, हृदयरोग, बालरोग, फुफ्फुस विकार, अस्थिरोग, नेत्ररोग अशा महत्त्वाच्या वैद्यकीय शाखांतील तज्ज्ञांचा समावेश आहे
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात टेलिमेडिसीनचा लाभ
राजगुरुनगर - २,१६४
करंजावणे - १८२
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.