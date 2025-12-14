जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षण होणार व्यापक
पुणे, ता. १४ : लहान वयातच कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि प्रयोगशीलतेचा अनुभव मिळावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कौशल्याधारित प्रयोगशाळा उभा करणार आहे. त्यातून पहिली ते सातवीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची अधिक व्यापक होणार आहे. व्यवसाय कौशल्य, रोबोटिक्स, खगोलशास्त्र, सिम्युलेशन आणि ऑगमेंटेड रिअॅलिटी आणि व्हच्र्युअल रिअॅलिटी अशा १३० प्रयोगशाळा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उभारण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली.
शालेय वयातच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामातून कौशल्यांची ओळख व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बहुआयामी प्रशिक्षण व्यवस्था उभारली जात आहे. या उपक्रमाअंतर्गत ‘स्किल लॅब’च्या माध्यमातून एकूण तेरा विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल कामे, ब्यूटिशियन कोर्स, शिलाई-विणकाम, सुतारकाम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दागिने तयार करणे, चित्रकला यांसह इतर रोजगाराभिमुख कौशल्यांचा समावेश आहे. या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेता येणार आहे. या कौशल्याधारित प्रयोगशाळांसोबतच तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणालाही समान महत्त्व देण्यात आले आहे. रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड व व्हर्च्युअल रिअॅलिटी, सिम्युलेशन आणि अटल टिंकरिंग या आधुनिक संकल्पनांसाठी प्रयोगशाळा केल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण उपक्रमासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. स्किल लॅब, एआर-व्हीआर आणि रोबोटिक्स या प्रत्येक घटकासाठी सुमारे सव्वा कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सिम्युलेशन प्रयोगशाळांसाठी पावणे पाच कोटी रुपये, तर अटल टिंकरिंगसाठी सुमारे अडीच कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. एकूणच या सर्व प्रयोगशाळांसाठी अंदाजे १२ ते १५ कोटी रुपयांचा खर्च होणार असून, स्किल लॅब वगळता उर्वरित सर्व प्रयोगशाळा जिल्हा परिषदेच्या निधीतून केल्या जाणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
प्रयोगशाळेसाठी करार
जिल्हा परिषदेच्या पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये आता विविध प्रकारच्या प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे. व्यवसाय कौशल्य प्रयोगशाळेसाठी रोटरी क्लब ऑफ पुणे प्रिस्टिन यांच्याशी करार झाला आहे. या प्रयोगशाळेसाठी सुमारे सव्वा कोटींची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. पुणे मॉडेल स्कूल प्रकल्पांतर्गत संगणक शास्त्रज्ञ डॉ. विजय भटकर यांनी विकसित केलेल्या टूल्सच्या आधारे विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणासोबतच या प्रयोगशाळेत धडे दिले जाणार आहेत.
