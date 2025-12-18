आंबेगाव, जुन्नरला साहित्य वाटप
पिंपरी, ता. १८ : सकाळ एनआयई, टाटा मोटर्स विद्याधनम उपक्रम व योजक संस्था निगडी यांचे वतीने आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील दुर्गम भागातील ५० शाळांमधील पाच हजार विद्यार्थ्यांना टिफिन बॉक्स वितरित करण्यात आले. दैनंदिन शालेय साहित्यासोबत विद्यार्थ्यांना या टिफिन बॉक्सचा उपयोग गरजू विद्यार्थ्यांना व्हावा या हेतूने या वस्तूचे वाटप करण्यात आले.
आंबेगाव तालुक्यातील शाळांमध्ये मुख्याध्यापक व शिक्षक यांच्या उपस्थित, तर जुन्नर येथे पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकारी अशोक लांडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील, सर्व शिक्षा अभियान विभाग विषय तज्ज्ञ व विषय शिक्षक यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना टिफिन बॉक्स वितरित केले. विद्यार्थ्यांच्या वाचन व लेखन कौशल्याला वाव मिळावा या हेतूने दर शुक्रवारी साप्ताहिक स्वरूपातील अंक विद्यार्थ्यांना वितरित केला जात आहे. या अंकात विविध माहितीपर सदरांसोबत शालेय शिष्यवृत्ती परिक्षा मार्गदर्शन सदर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. टाटा मोटर्स विद्याधनम उपक्रम व योजक संस्था निगडी यांचे विशेष सहकार्याने हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी राबविला जात आहे.
सकाळ माध्यम समूहाचे सर्वच उपक्रम कौतुकास्पद असून ‘सकाळ एनआयई’मुळे विद्यार्थ्यांना वाचनासाठी उत्तम व्यासपीठ मिळाले आहे. सर्वसामान्य घरातील विद्यार्थ्यांना यानिमित्ताने वाचनाची आवड निर्माण होण्यास मदत मिळत आहे. टाटा मोटर्स विद्याधनम व योजक संस्था यांचे विशेष आभार व्यक्त करतो.
- अशोक लांडे, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती जुन्नर.
