चटका लावणारी ‘एक्झिट’
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यूची बातमी समजताच अवघ्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश स्तब्ध झाला. अजितदादांसारख्या कर्तबगार, दूरदर्शी, कर्तृत्ववान, रोखठोक, कार्यक्षम, कार्यकर्ते आणि समाजाशी पक्की नाळ जोडलेल्या, प्रशासनावर जबरदस्त पकड असलेल्या दिलखुलास नेत्याचा असा दुर्दैवी अंत व्हावा, ही घटना मनाला चटका लावणारी आहे. अजितदादांचा स्पष्टवक्तेपणा, दिलखुलास मते, लोभसवाणा स्वभाव आणि परखडपणा विसरणे अशक्य आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून त्यांनी केलेला विकास पावलोपावली दिसतो आहे. महापालिकेतील विविध विकास योजनांच्या फाइल्सचे रंग आणि नंबरसुद्धा त्यांना मुखोद्गत होते, असे सांगितले जाते. अनेक कार्यकर्त्यांना त्यांनी पुढे आणले आणि त्यांच्याकडून विकासाची कामे करवून घेतली. अजितदादांचे असे अवेळी जाणे महाराष्ट्रासाठी नुकसानदायक ठरणार आहे. कै. अजितदादांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
- शिवराम वैद्य, निगडी
