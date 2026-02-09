निकाल फोटो

जिल्हा परिषद गट
-----------------
१) टाकवे-नाणे गट ः अनंता पावसे ः ९४०६९
२) खडकाळा-कार्ला गट ः दिपाली हुळावळे ः ४५९६
३) कुसगाव-काले गट ः संतोष राऊत ः ९४०१९
४) सोमाटणे-चांदखेड गट ः मनीषा मुऱ्हे ः ९४२०७
५) इंदोरी-वराळे गट : पल्लवी दाभाडे : 94027
----------------
पंचायत समिती गण- टाकवे गण ः प्राची गायकवाड ९४०७४
- नाणे गट ः आशा मोरमारे ः ९४०७८
- खडकाळा गण ः समीर जाधव ः ४६०२
- कार्ला गण ः रेश्मा देवकर ः ४५९८
- कुसगाव गण ः योगेश लोहर ः ९४०२०
- काले गण ः शैला कालेकर ः ९४०१५
- सोमाटणे गण ः साहेबराव कारके ः ९४२०५
- चांदखडे गण ः सुनीता येवले ः ९४२०६
- इंदोरी गण ः दिलीप ढोरे : 94026
- वराळे गण ः राजेंद्र कडलक : 94030
