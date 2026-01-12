जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग
पुणे, ता. १२ : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची अद्याप घोषणा झालेली नाही. सोमवारी न्यायालयाने निवडणुकीसाठी आयोगाच्या मागणीनुसार पंधरा दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता असून, जिल्हा प्रशासनाला सज्ज राहण्याची निवडणूक आयोगाने सूचना केल्या आहेत. तर, दुसरीकडे राजकीय हालचालींना वेग आला असून, इच्छुक उमेदवार आणि पक्षीय यंत्रणा तयारीला लागल्या आहेत.
उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यापासून ईव्हीएमच्या स्ट्राँगरूमची सुरक्षा व्यवस्था, मतदार यादी, मतदान केंद्रांची तयारी आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका आदी सर्व बाबी तातडीने पूर्ण ठेवण्याच्या सूचना आयोगाने केल्या आहेत. न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्यास परवानगी आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे तातडीने सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाईल, अशी शक्यता आहे. कारण, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमुळेही निवडणूक आणखी लांबणीवर जाऊ शकते. बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीला सुरू होणार आहे. परिणामी वर्ग खोल्यांची उपलब्धता, कर्मचारी उपलब्धता, तसेच इतरही अडचणी येऊ शकतात. यामुळे त्यापूर्वीच मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असेल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची इच्छुकांना प्रतीक्षा आहे.
आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या बारा जिल्हा परिषदेत पुण्याचाही समावेश असल्याने पहिल्या टप्प्यात पुण्याचा समावेश असेल. महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतरही डिसेंबरअखेर किंवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. निवडणूक जाहीर होताच प्रचार यंत्रणा पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत असून, झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुका ग्रामीण राजकारणासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. निवडणूक जाहीर होताच प्रचार यंत्रणा पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. झेडपी आणि पंचायत समिती निवडणुका ग्रामीण राजकारणासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आयोगाकडून सविस्तर आदेश
आयोगाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, प्रत्येक मतदान केंद्रावर एक हजार ते एक हजार १०० मतदार असावेत. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची निश्चिती करावी. मतदान यंत्रे ठेवण्यासाठी सुरक्षित स्ट्राँगरूमची व्यवस्था करावी. या प्रक्रियेत सहभागी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे. उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र स्वीकारणे, त्याची छाननी व चिन्ह वाटपाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. व्हिडीओग्राफी सर्व्हेलन्स पथक, भरारी पथक, तपासणी नाके आणि तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करावेत.
पक्षांतराची चाचपणी तयारी
निवडणूक जाहीर होण्याच्या पक्षीय पातळीवरही हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर युती, आघाडी आणि जागावाटपाबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू असून, कोणत्या गण, गटातून कोण उमेदवार असावा याबाबत प्राथमिक चाचपणी केली जात आहे. काही ठिकाणी पक्षांतराची तयारी सुरू केली असून, त्यामुळे स्थानिक राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
