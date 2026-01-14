जिल्हा परिषदेसाठी ३० लाख मतदार
पुणे, ता. १४ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या ७३ गटांसाठी; तर १४६ पंचायत समितींच्या गणांसाठी पावणेचार वर्षांनंतर निवडणूक होत आहे. त्यासाठी एकूण २९ लाख ७६ हजार ४५४ मतदार नोंदणीकृत असून, त्यात १४ लाख ४९ हजार ३७३ महिला मतदारांचा समावेश आहे. मतदारांना मतदानासाठी तीन हजार ६०५ मतदान केंद्रे असतील. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी २३ हजार ५४५ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी बारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर केली. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच प्रशासनाला तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून तयारी करण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण तीन हजार ६०५ मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आली असून, त्यासाठी सात हजार ९३१ मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) आणि तीन हजार ९६६ कंट्रोल युनिट उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मतदारसंख्येच्या दृष्टीने इंदापूर तालुक्यात सर्वाधिक तीन लाख २१ हजार दोन मतदार आहेत. त्याखालोखाल जुन्नर तालुक्यात तीन लाख सात हजार २२३, तर शिरूर तालुक्यात तीन लाख एक हजार ९५६ मतदार आहेत.
जिल्हास्तरावर १२ समन्वय अधिकारी
निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एकूण २३ हजार ५४५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये प्रत्येकी चार हजार ७०९ केंद्राध्यक्ष, पहिले, दुसरे व तिसरे मतदान अधिकारी, तसेच शिपाई यांचा समावेश आहे. १३ तालुक्यांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय जिल्हास्तरावर १२ समन्वय अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच, सर्व १३ तालुक्यांमध्ये अर्ज स्वीकृती आणि छाननीची ठिकाणे आणि मतमोजणीची केंद्रेही जाहीर करण्यात आली असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
दृष्टीक्षेपात मतदार
- एकूण मतदार- २९ लाख ७६ हजार ४५४
- पुरुष मतदार- १५ लाख २६ हजार ९८६
- महिला मतदार- १४ लाख ४९ हजार ३७३
- तृतीयपंथी मतदार- ९५
दृष्टीक्षेपात तयारी
- मतदान केंद्र- ३६०५
- मतदान यंत्रे (ईव्हीएम)- ७९३१
- कंट्रोल युनिट- ३९६६
- मतदानासाठी मनुष्यबळ- २३,५४५
