प्रभाग 12
प्रभाग १२
अ :
प्रवीण भालेकर (भाजप) १२,४३६
शरद भालेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) १०,७७८
अमोल भालेकर (शिवसेना-ठाकरे) ३,३४४
ब गट
शीतल वर्णेकर (भाजप) : १६,१२७
चारुलता सोनवणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस): १२,२०९
‘नोटा’ - ८८२
क
विजयी - शिवानी नरळे (भाजप) : १४,४३९
सीमा भालेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १३,४५५
‘नोटा’ : ५४६
ड गट
पंकज भालेकर (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १४,६०५
शांताराम भालेकर (भाजप) १३,२०८
शौकतअली शेख (काँग्रेस) ४७४
---------------------
प्रभाग १३
अ गट
अनिल घोलप (भाजप) : ९,१६९
तानाजी खाडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ८,०२२
शशीकिरण गवळी (मनसे) : २,६८१
ब गट
विजयी - अर्चना करांडे (भाजप) : ८,४६४
प्रिया कोलते (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ६,१८७
शुभांगी बोऱ्हाडे (शिवसेना) : ५,१५५
क गट
विजयी - सुलभा उबाळे (शिवसेना) ९,१०४
अश्विनी चिखले (मनसे) : ७,३८३
मनीषा कुलकर्णी (भाजप) : ४,४४४
ड गट
विजयी - उत्तम केंदळे (भाजप) : ७,१०२
सचिन चिखले (मनसे) : ६,४९५
संतोष कवळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ३६२९
-----------------
प्रभाग १
अ
विकास साने (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : २०,६२८
सुरेश म्हेत्रे (भाजप) : १८,११६
विजय जरे शिवसेना (शिवसेना-ठाकरे) १,६९९
ब
सोनम मोरे (भाजप) : २१,६५९
साधना काशीद (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : १८,६१२
‘नोटा’ : १,५२८
क
संगीता ताम्हाणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : २१,२९८
शीतल यादव (भाजप) : १९,१६२
‘नोटा’ : १,३४०
ड गट
यश साने (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : २४,२८४
गणेश मळेकर (भाजप) : १४,४९१
राहुलकुमार भोसले (शिवसेना-ठाकरे) : १,५७२
------------------
प्रभाग ११
अ गट
कुंदन गायकवाड (भाजप) : १७,०३९
मारुती जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ११,६०५
विश्वास गजरमल (शिवसेना-ठाकरे) २,५४०
ब गट
रिटा सानप (भाजप) : १६,३७५
मयुरी साने (राष्ट्रवादी काँग्रेस) : ११,६४५
ज्योती गोफणे (शिवसेना) : २,६२१
क गट
योगिता नागरगोजे (भाजप) : १५,९०६
सत्यभामा नेवाळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस): १३,००१
मोहोर कोकाटे (शिवसेना-उबाठा) : ३,०७३
ड गट
नीलेश नेवाळे (भाजप) : २०,०६८
नारायण बहिरवाडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) १०,८१३
मोईज बागवान (वंचित) २,०२६