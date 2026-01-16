विश्लेषण
‘ब’ क्षेत्रीय कार्यालय
राष्ट्रावादी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये ‘काँटे की टक्कर’
प्रभाग १७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मनीषा आरसूळ, भाऊसाहेब भोईर, शोभा वाल्हेकर, शेखर चिंचवडे आणि भाजपाच्या आशा सूर्यवंशी, नामदेव ढाके, पल्लवी वाल्हेकर, सचिन चिंचवडे यांच्यात प्रमुख लढत पाहायला मिळाली. सुरुवातीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वच उमेदवारांनी आघाडी घेतली. पाचव्या फेरीपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वच उमेदवार आघाडीवर होते. पण, सहाव्या फेरीनंतर मनीषा आरसूळ यांची आघाडी मोडीत काढून भाजपच्या आशा सूर्यवंशी यांनी आगेकूच केली. त्यामुळे आरसूळ आणि सूर्यवंशी यांच्यात चुरस पाहायला मिळाली. तर पल्लवी वाल्हेकर यांनी ११ व्या फेरीत निर्णायक आघाडी घेत शोभा वाल्हेकर यांची आघाडी मोडीत काढली. पल्लवी वाल्हेकर यांची आघाडी शेवटच्या १६ व्या फेरीपर्यंत कायम होती. भाऊसाहेब भोईर आणि शेखर चिंचवडे यांनी सुरुवातीला घेतलेली आघाडी सोळाव्या फेरीअखेर कायम ठेवली. दोन्ही पक्षांचे प्रत्येकी दोन उमेदवार निवडून आले.
प्रभाग १८ वर भाजपचा वरचष्मा
प्रभाग १८ मध्ये भाजपच्या अपर्णा डोके, मनीषा चिंचवडे, मोरेश्वर शेडगे, सुरेश भोईर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पूजा आगज्ञान, ज्योती निंबाळकर, अनंत कोऱ्हाळे, अश्विनी चिंचवडे-पाटील यांच्यात प्रमुख लढत पाहायला मिळाली. मात्र, प्रभाग १८ वर भाजपचा वरचष्मा दिसून आला. चारपैकी तीन जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले. तर एका जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक उमेदवार निवडून आला. प्रभागातील ड गटात अपक्ष उमेदवार राजेंद्र गावडे यांनी भाजपच्या सुरेश भोईर यांना कडवी झुंज दिली. राजेंद्र गावडे यांनी पाचव्या फेरीत आघाडी घेतली. पण, ही आघाडी कायम राखता आली नाही. भाजपचे सर्वच उमेदवार सुरुवातीपासून आघाडीवर होते. मात्र विरोधी पक्षातील एकाही उमेदवाराला भाजपच्या अपर्णा डोके आणि मनिषा चिंचवडे यांची आघाडी मोडीत काढता आली नाही.
प्रभाग २२ वरही वर्चस्व
प्रभागात भाजपच्या नीता पाडाळे, कोमल काळे, विनोद नढे, हर्षद नढे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मोनिका नढे, उषा काळे, मच्छिंद्र तापकीर, संतोष कोकणे यांच्यात प्रमुख लढत पाहायला मिळाली. भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये ‘काटे की टक्कर’ पाहायला मिळाली. मात्र, यात भाजपने बाजी मारली. भाजपने तीन जागांवर विजय मिळवला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने एका जागेवर विजय मिळवला. कोमल काळे आणि उषा काळे यांच्यात अटीतटीची लढत झाली. विनोद नढे आणि मच्छिंद्र तापकीर यांच्यातही अटीतटीची लढत झाली. दोन्ही ठिकाणी भाजपने राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव केला.
क्षणचित्रे...
- प्रभाग १६ वर शिवसेनेचा दबदबा
- भाजपचे धर्मपाल तंतरपाळे यांची नवव्या फेरीत निर्णायक आघाडी
- प्रभाग १७ मध्ये राष्ट्रावादी आणि भाजपमध्ये ‘काँटे की टक्कर’
- प्रभाग १८ तील ड गटात भाजप, राष्ट्रवादी आणि अपक्ष यांच्यात तिहेरी लढत
- प्रभाग १८ व २२ वर भाजपचे वर्चस्व
- प्रभाग १८ मध्ये अ गटात नोटाला तिसऱ्या क्रमाकांची २,३५४ मते
