बेंद्रे व जावळकर यांची भाजपमधून हकालपट्टी
पिंपरी, ता. ७ : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने शिस्तभंग आणि चुकीच्या प्रचाराविरोधात कठोर भूमिका घेत प्रभाग क्रमांक १५ मधील चेतन बेंद्रे आणि समीर जावळकर यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. पक्षाच्या अधिकृत निर्णयाविरोधात जाऊन दुसऱ्या पक्षाची उमेदवारी स्वीकारणे तसेच भाजपच्या नावावर चुकीचा प्रचार केल्याने ही कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी दिली.
चेतन बेंद्रे आणि समीर जावळकर हे दोघेही प्रभाग क्रमांक १५ मधून भाजपतर्फे इच्छुक होते. पक्षाने अधिकृत उमेदवार जाहीर केल्यानंतर पक्षादेशानुसार माघार घेणे अपेक्षित होते. या दोघांकडून प्रभागात काही ठिकाणी भाजप-शिवसेना युती असल्याचा तसेच आम्ही महायुतीचे अधिकृत उमेदवार असल्याचा खोटा प्रचार केला जात असल्याचेही पक्षाच्या निदर्शनास आले होते. प्रत्यक्षात शहरात भाजप ही निवडणूक पूर्णपणे स्वबळावर लढवीत असून, शिवसेनेशी शहरात कोठेही युती नसल्याचे भाजपच्या वतीने ठामपणे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘‘शहरातील भाजपचे सर्व अधिकृत उमेदवार ‘कमळ’ चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे अफवा किंवा अपप्रचाराला बळी पडू नये. प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये शैलजा मोरे, शर्मिला बाबर, राजू मिसाळ आणि अमित गावडे हेच भाजपचे अधिकृत उमेदवार असून, या चौघांचे अधिकृत चिन्ह कमळ हे आहे.’’
- शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप, पिंपरी चिंचवड शहर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.