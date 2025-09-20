जिल्हास्तरीय गुणवंत पुरस्कारांचे वितरण
पिरंगुट, ता. २० : ‘‘या पुरस्कारामुळे आपल्या सर्वांच्या जबाबदारीत वाढ होत आहे. जागतिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना प्रत्येक क्षेत्रात नवनवीन संधी येत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी परिणामकारकपणे करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात गुणवत्ता संवर्धन अभियान चळवळीचा टप्पा-२ अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास प्राधान्य देणार आहे.’’ असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी केले .
जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने जिल्हास्तरीय गुणवंत पुरस्कार समारंभ पुणे येथील अण्णा भाऊ साठे सभागृहात पार पडला. त्यानिमित्त डॅा. कारेकर बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे सचिव नंदकुमार सागर म्हणाले, ‘‘शिक्षण क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण कामकाज साकारले जात आहे. राष्ट्र उभारणीचे पवित्र काम शिक्षक पार पाडत आहेत. शाळेचे यश-अपयश शिक्षक-मुख्याध्यापकांच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून आहे. याला प्रोत्साहन म्हणून शासनाने प्रलंबित असलेली जुनी पेन्शन विनाअट दिली पाहिजे, टप्पा अनुदान दिवाळीपूर्वी पगारासह वितरित केले पाहिजे. तसेच शाळा वाचवा-शिक्षण वाचवा-ध्येयवादी नागरिक घडवा या मार्गाने जायला हवे.’’
शिक्षणतज्ज्ञ सागर देशपांडे यांनीही आपले मनोगत मांडले. यावेळी जिल्हयातील गुणवंतांना गौरविण्यात आले. त्यामध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतरांचा समावेश होता. मुख्याध्यापक संघाच्या वतीने शैक्षणिक शिष्यवृत्ती पुस्तिका उपक्रम, गुणवत्ता संवर्धन अभियान टप्पा-२ अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपतराव मोरे, उपशिक्षणाधिकारी छाया महिंद्रकर, प्रणिता कुमावत, शिक्षण निरीक्षक पदमा दिंडे, नामदेव शेंडकर, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव शिवाजी कामठे, विश्वस्त अरुण थोरात, शिवाजीराव किलकिले, प्रवक्ते सुरेश कांचन, हरिश्चंद्र गायकवाड, कार्याध्यक्ष राजेश गायकवाड, उपाध्यक्ष तबाजी वागदरे, सुधाकर जगदाळे, रामदास थिटे, भानुदास रिठे, शिवाजी शिंदे, किशोर बोरसे, दिलीप काळे, हनुमंत पवार, तुकाराम बेनके, आबा जाधव तसेच जिल्हा व तालुका मुख्याध्यापक संघ आणि विविध संस्थाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा संघाचे अध्यक्ष प्रसाद गायकवाड यांनी स्वागत केले तर रावसाहेब पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्याध्यक्ष राजेश गायकवाड यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.