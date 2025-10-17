डंपरला धडकल्यानंतर मोटारीने घेतला पेट
पिरंगुट, ता. १७ : भुकूम (ता. मुळशी) येथील पुणे-कोलाड रस्त्यावर मोटार डंपरला धडकून झालेल्या अपघातात मोटारीच्या पुढील भागाला आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नसून मोटारचालकाच्या छातीला मार लागला आहे. शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी सुमारे अकरा वाजता ही घटना घडली.
कार्तिक जयेश हाडके (वय २१ , रा. लोणी काळभोर, ता. हवेली) असे जखमी झालेल्या मोटारचालकाचे नाव आहे. चार ते पाच मित्र मोटारीने (एमएच१२ एक्सएएक्स २०५८) पिरंगुटकडे निघाले होते. येथील कृषी विभागाच्या बीजगुणन प्रक्षेत्रासमोर पिरंगुटहून पुण्याच्या दिशेने एक डंपर चालला होता. या डंपरला मोटारीने धडक दिल्याने मोटारीचा पुढचा भाग पूर्ण दबला गेला व मोटारीने पेट घेतला. सुदैवाने चारचाकीतील एअर बॅगा उघडल्याने चालक बचावला. दरम्यान, भुकूमचे माजी उपसरपंच सचिन हगवणे, अंकुश खाटपे, सागर माझिरे, मयूर हगवणे, मंगेश हगवणे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन परिसरातील रहिवाशांच्या घरातील पाणी आणून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच वाहतूक कोंडी दूर केली. त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी उर्वरित आग आटोक्यात आणली त्यामुळे पुढील मोठा अनर्थ टळला.
