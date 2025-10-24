बिबट्याच्या दहशतीने ३०० कोंबड्यांचा मृत्यू
पिरंगुट, ता. २४ : रिहे खोऱ्यातील खांबोली (ता.मुळशी) येथील बिबट्याच्या दहशतीने ३०० कोंबड्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २१) पहाटे अडीचच्या सुमारास घडली. या घटनेत शेतकऱ्याचे सुमारे ३५ हजार रुपयांचे नुकसान झालेले आहे.
कुक्कुटपालक शेतकरी दत्तात्रेय विठ्ठल तावरे यांच्या पोल्ट्री फार्मवरील शेडची जाळी तोडून शेडमध्ये जाण्याचा बिबट्याने जोरदार प्रयत्न केला. मात्र जाळी मजबूत असल्यामुळे बिबट्याला पोल्ट्रीमध्ये जाता आले नाही; परंतु हा बिबट्या सुमारे १५ ते २० मिनिटे त्या संरक्षक जाळीला धडका मारून आत जाण्याचा प्रयत्न करत होता. तर त्याच्या डरकाळीने पोल्ट्रीमधील ३०० पेक्षा अधिक कोंबड्यांचा घाबरून मृत्यू झाला आहे. कुक्कुटपालक तावरे यांनी भरे येथील वन अधिकाऱ्यांना कळविल्यानंतर तेथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रताप जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुवारी (ता. २३) वनपाल प्रज्ञा बनसोडे व महिपती पवार यांनी पंचनामा केला आहे.
दरम्यान, याच परिसरातील आंधळे येथील शेतकरी हनुमंत दत्तात्रेय मालपोटे यांच्या पोल्ट्री फार्मवरही बिबट्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु मालपोटे सतर्क असल्यामुळे त्यांनी आरडाओरडा केला व बिबट्या त्या ठिकाणाहून पळून गेला होता. महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन समन्वय समितीचे सदस्य शरद गोडांबे म्हणाले की, गेल्या महिन्याभरापासून या परिसरात बिबट्याचा वावर आहे. त्यामुळे रिहे खोऱ्यामध्ये शेतकरी व पशुपालकांमध्ये बिबट्याची दहशत निर्माण झाली आहे. बिबट्याने थेट हल्ला करून पाळीव जनावर मृत झाले तरच संबंधित शेतकऱ्याला वनविभागाकडून नुकसान भरपाई मिळते; मात्र तावरे यांच्या कोंबड्या बिबट्याला घाबरून मरण पावल्या आहेत. त्यामुळे तावरे यांना मुख्यमंत्री विशेष साहाय्य निधीतून अथवा अन्य निधीतून भरपाई मिळावी. तसेच या भागात वनविभागाने पिंजरा लावावा.
गरज असेल तरच रात्री बाहेर पडा
बिबट्या तसेच वन्यप्राण्यास न घाबरता आपले पाळीव प्राणी बंदिस्त ठेवावीत. लहान मुले, वृद्ध माणसे , लहान मुले यांना रात्रीच्यावेळी एकटे बाहेर सोडू नये. गरज असेल तरच रात्रीच्या वेळेला बाहेर पडा. बिबट व वन्यप्राणी दिसताच वन विभागाला कळवा, असे आवाहन भरे येथील वनविभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रताप जगताप व वनपाल नंदकुमार शेलार यांनी केले आहे.
