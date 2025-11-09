मुळशी तालुक्यात भाताचे उत्पादन घटणार
पिरंगुट, ता. ९ : सततच्या पावसामुळे मुळशी तालुक्यातील भात उत्पादन ३५ ते ४० टक्क्यांनी घटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसामुळे भात पीक आडवे पडले आणि त्यातील काही दाणे गळून गेले तर काही दाणे सतत पाण्यात भिजले असल्याने त्यांना मोड आलेले आहेत.
एकीकडे काढणीला आलेले भात पीक पावसाच्या भीतीने कापताही येईना आणि दुसरीकडे कापलेले पीक पावसाने भिजले आहे. त्यामुळे त्यातील दाणे मोड आल्याने वाया गेले आहेत. नुकसान झालेल्या गावातील पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीसह देण्यात आले आहे.
भात पीक हे काढणीच्या अवस्थेत आहे. तसेच, काही ठिकाणी पावसामुळे भात लागवडी उशिरा झाल्याने अजून कापणीसाठी तयार नाही. जोपर्यंत पीक उभे आहे, तोपर्यंत पाऊस पडला तरी फारसा फरक पडत नाही. मात्र, कापणी झाल्यावर शेतात राहिल्यास व पावसामुळे भिजल्यास नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे कापलेले भात सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे अथवा पावसाचा अंदाज घेऊन कापणी करणे आवश्यक आहे.
- हनुमंत खाडे, तालुका कृषी अधिकारी
मुळशी तालुका मधील भात पीक नुकसान तपशील
गावांची संख्या- २५
बाधित शेतकरी- २४४
एकूण बाधित क्षेत्र- ३७.३७ हेक्टर
माझे भात पीक पाण्यात भिजले असून, त्यातील काही दाणे गळून पडले आहे, तर काही दाण्यांना मोड आलेले आहेत. मुठा खोरे, तसेच तालुक्यातील अन्य भागातील शेतकऱ्यांचे भात पिकाचे नुकसान झाले आहे. यावर्षी उत्पादनात ४० ते ५० टक्के घट होणार आहे.
- तुकाराम मरे, शेतकरी, कोळवडे
