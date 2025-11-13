मुळशीतील दिव्यांगाच्या निधीचे वितरण करा
पिरंगुट, ता. १३ : मुळशी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगासाठीच्या पाच टक्के निधीचे वितरण तातडीने करावे, तसेच दिव्यांग दिन साजरा करावा, अशी मागणी मुळशी तालुका दिव्यांग संघटनेने केली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब चांदेरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत यांना त्याबाबतचे लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, आचारसंहिता लागण्याच्या अगोदर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगासाठीचा पाच टक्के निधी तातडीने वितरित करावा. तसेच पुढील महिन्यात येणारा दिव्यांग दिन साजरा करावा.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग समितीचे सदस्य, तसेच सक्षम व मुळशीचे अध्यक्ष शिवाजी भेगडे, उपाध्यक्ष दत्ता दाभाडे, खजिनदार महादेव पारखी, सचिव प्रवीण भरम, सुरेश भेगडे, दत्ता शिंदे, दादा काळभोर, चंद्रकांत सुतार, मधुकर दुर्गे, पांडुरंग हुलावळे, पांडुरंग जाधव, राम जाधव, प्रशांत काकडे, बाळू वाईकर, हरिभाऊ पडघरे आदी दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
यावेळी गटविकास अधिकारी यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगितले की, दिव्यांगांसाठीचा पंचायत समितीचा, तसेच तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचा पाच टक्के निधी लवकरच वाटप करू. त्याबाबतचे लेखी पत्र सर्व ग्रामपंचायतींना तातडीने पाठवून त्याची कार्यवाही करण्याची सूचना देत आहे.
