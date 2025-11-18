कासार आंबोलीच्या विद्यार्थिनींची राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी निवड
पिरंगुट, ता. १८ : कासार आंबोली (ता. मुळशी) येथील मएसो राणी लक्ष्मीबाई मुलींच्या सैनिकी शाळेतील दोन विद्यार्थिनींच्या प्रकल्पांची राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी निवड झाली. या विद्यालयातील इयत्ता नववीतील गीता धनवडे व आठवीतील देविका ताड यांनी खोपी (ता. भोर) येथील फ्लोरा इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित ‘इन्स्पायर अवॅार्ड मानक’ या जिल्हास्तरीय प्रदर्शनात सहभाग घेतला होता.
यामध्ये गीताने ‘अॅन इनोव्हेटेड डिव्हाईस फॅार कॅरिंग प्रेग्नंट वूमेन, एल्डरली पिपल अॅंड पेशंट्स फ्रॅाम रिमोट एरियाज टू हॅास्पिटल’ हा प्रकल्प तर, देविकाने ‘स्मार्ट, इनोव्हेटिव, इझी टू ऑपरेट ऑटोमेटेड ऑफिसिअल मशीन’ हा प्रकल्प सादर केला होता. या दोन्ही प्रकल्पांची राज्यस्तरीय प्रदर्शनासाठी निवड झाली. जिल्हास्तरीय प्रदर्शनात एकूण ३९० प्रकल्प सादर करण्यात आले होते.
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (भारत सरकार), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मुंबई, राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण, राज्य विज्ञान व गणित शिक्षण संस्था नागपूर, पुणे जिल्हा परिषद, फ्लोरा इन्स्टिट्यूट खोपी आदींच्या संयुक्त विद्यमाने हे जिल्हास्तरीय प्रदर्शन पार पडले. प्रकल्प निर्मितीसाठी प्रत्येक पुरस्कारार्थीला दहा हजार रुपये देण्यात आले.
पारितोषिक वितरणावेळी शास्त्रज्ञ व रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनचे प्रतिनिधी डॉ. सुनील भास्कर, जिल्हा परिषदेचे विज्ञान पर्यवेक्षक विराज खराटे, फ्लोरा इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अतुल पडळकर, जिल्हा विज्ञान अध्यापक संघाचे अध्यक्ष रोहिदास एकाड आदी उपस्थित होते. या प्रकल्पांसाठी प्रशालेतील एटीएल विभागप्रमुख मंजिरी पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल प्रशालेच्या शाला समिती अध्यक्षा आनंदी पाटील, महामात्रा प्रा. चित्रा नगरकर, महामात्र डॉ. उमेश बिबवे, शाळेचे विंग कमांडर एम. यज्ञरामन, मुख्याध्यापिका ज्योती खिरीड यांनी अभिनंदन केले.
