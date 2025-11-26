मुठ्यात पक्क्या रस्त्याअभावी पशुपालकांची गैरसोय
धोंडिबा कुंभार : सकाळ वृत्तसेवा
पिरंगुट, ता. २६ : मुठा (ता.मुळशी) येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना इमारतीच्या छताला काही प्रमाणात गळती लागलेली आहे. दवाखान्यात जाण्यासाठी पक्क्या रस्ता नाही. त्यामुळे जनावरे व वाहनांना नेण्यासाठी पावसाळ्यात पशुपालकांची गैरसोय होते.
औषधे तसेच नायट्रोजन घेऊन येणाऱ्या वाहनाला रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे इमारतीपर्यंत पोचता येत नाही. इमारत आरसीसीमध्ये नव्याने उभारली तरी संरक्षक भिंतीची दुरवस्थेत आहे. येथील दवाखान्यासाठी नियुक्त केलेले डॅा. संदीप चौधरी यांच्याकडे मुठा खोऱ्यातील १० पेक्षा जास्त गावे तर मोसे खोऱ्यातील १७ गावे अशा सुमारे तीस गावांतील पशूंच्या वैद्यकीय उपचारांची जबाबदारी आहे.
दरम्यान, प्रत्येक गावातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, पोलिस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याशी सातत्याने संपर्क ठेवल्याने लसीकरणासारखी मोहीम वेळेत आणि विनाअडथळा पूर्ण होत आहे. त्यामुळे या दोन्हीही खोऱ्यातील लसीकरण सुमारे ९९ टक्क्यापर्यंत पोचले आहे. त्यामुळे पशुपालक समाधानी आहेत.
एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ ची स्थिती
मुठा येथील मुख्यालयात उपचार -- ११०८
फिरतीवर दवाखान्याद्वारे ---- ३०२९
नैसर्गिक गर्भ तपासणी ---- ४०९
कृत्रिम रेतन संख्या..........२८०
वंध्यत्व निर्मूलन संख्या.........१२९
लसीकरण
लाळ्या खुरकूत --- १३३०
आरडी - ५७५
लंपी --- ५६४
एचएस -- ४६९
रेबीज ---- ४१०
पीपीआर/इटी (मेंढी व शेळी) -- २८५
बीक्यू -- १९०
फॅालो फॅाक्स - ९६
शीप फॅाक्स - ९५
परिसरात आढळणारे प्रमुख पशुरोग
लंपी
थायलेरिया
वैरण बियाणे वितरण (किलोमध्ये)
मका..........२१०
सायलेज..........१६०
शुगर गेज..........१२०
चारा उत्पादन क्षेत्र - १८ हेक्टर
गावातील सिंचित ओलिताखालील क्षेत्र - ९ हेक्टर
प्रति हेक्टरी वार्षिक चारा (टनांत)
हिरवा - ४० ते ५०
वाळलेला - १२००
दवाखान्यातील रिक्त पद
परिचर - १ रिक्त
कार्यक्षेत्रातील गावे
मुठा, भरेकरवाडी, मोरेवाडी, जातेडे, कोंढूर, डावजे, कातवडी, आंदगाव, माळेगाव, वांजळे
यांची आहे गरज
अत्याधुनिक सुविधा
स्वतःच्या जागेत दवाखान्याची इमारत
सध्या या आहेत समस्या
- दवाखान्याची संरक्षण भिंत पडलेल्या अवस्थेत
- संरक्षण भिंतीसाठी गेट नाही.
- पावसाळ्यात रस्त्याची व्यवस्था
कार्यक्षेत्रातील पशुधन
म्हैस वर्ग......७९५
गाय वर्ग......७३७
शेळ्या/मेंढ्या......३००
मुठा येथील पशुवैद्यकीय केंद्रात ९९ टक्के लसीकरण झालेले आहे. परिसरातील पशुपालक जागृत असल्याने आजारांचे प्रमाणही कमी आहे.
- डॉ. संदीप चौधरी, पशुधन पर्यवेक्षक
आमच्या जनावरांना वेळेत औषधोपचार मिळत आहे. खासगी डॅाक्टरांच्या उपचारांच्या पद्धतीपेक्षा सरकारी उपचार तातडीने आणि मोफत केले जात असल्याने आम्हाला मोठा लाभ होत आहे.
- दिलीप सखाराम गुंड, पशुपालक माळेगाव
04963
