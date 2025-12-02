घोटावडे येथे दोन रिक्षांची धडक
पिरंगुट, ता. २ : घोटवडे (ता. मुळशी) येथील शेळकेवाडीमधील रस्त्यावर मंगळवारी (ता. २) सकाळी सात वाजता दोन रिक्षांची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात एका रिक्षा चालकाचा मृत्यू झाला. तसेच, दुसरा रिक्षाचालक व त्यातील प्रवासी विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले आहेत. भरमत विष्णू शेळके (वय ३४, रा. शेळकेवाडी- पिंपळोली, ता. मुळशी), आहे मृत व्यक्तीचे नाव असून, दुसरा रिक्षा चालक अजय काळुराम मातेरे व महेश गेणभाऊ मातेरे (रा. मातेरेवाडी- घोटावडे), असे दोघेजण किरकोळ जखमी झाले आहेत.
भरमत शेळके हे रिक्षा चालवत हनुमान चौकातून माणच्या दिशेने जात होते. शेळकेवाडी येथे आल्यावर त्याचवेळी समोरून अजय मातेरे यांचा रिक्षा पिरंगुटच्या दिशेने येत होता. सकाळी सात वाजता धुके असल्याने आणि रस्त्याचा अंदाज न आल्याने या दोघांच्या रिक्षा एकमेकांवर समोरासमोर आदळल्या. या अपघातात भरमत यांचा मृत्यू झाला, तर अजय व महेश हे दोघे किरकोळ जखमी झाले.
रस्त्याच्या कामामुळे अपघाताचा धोका
घोटावडे येथील बापुजीबुवा खिंड ते हनुमान चौक या दरम्यान या रस्त्याच्या नूतनीकरणाचे काम चालू आहे. त्यासाठी एका लेनचे डांबरीकरण झालेले असून, दुसऱ्या लेनचे काम झालेले नाही. डांबरीकरण करताना या रस्त्यावरील मूळचे वेगनियंत्रक उखडून टाकण्यात आल्याने वाहनांचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूचे वाहनचालक डांबरीकरण झालेल्या लेनचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे रस्त्याच्या या अर्धवट कामाने हा बळी गेल्याचा स्थानिकांचे म्हणणे आहे. या रस्त्याला जागोजागी बॅरिकेट्स व सूचनाफलक लावावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.