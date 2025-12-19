उरवडेत वैकुंठ रथाचे लोकार्पण
पिरंगुट, ता. १९ : उरवडे (ता. मुळशी) येथील शेलारवाडीतील शेलार कुटुंबीयांनी परिसरातील ग्रामस्थांसाठी स्वखर्चातून १२ लाख रुपये किमतीचा वैकुंठ रथ लोकार्पण केले.
ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य व उद्योजक संतोष शेलार यांनी त्यांचे आजोबा सीताराम शेलार यांच्या अकराव्या पुण्यस्मरणाच्या सोहळ्यानिमित्त सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी हा उपक्रम राबविला. आमदार शंकर मांडेकर यांच्या हस्ते हा रथ ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात आला. उरवडे परिसरातील आंबेगाव, मारणेवाडी तसेच बोतरवाडी आदी ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणाऱ्या छोट्यामोठ्या वाड्यावस्त्यांवरील नागरिकांची या वैकुंठ रथामुळे सोय झाली आहे. या परिसरात सुमारे १२ ते १३ मोठ्या वाड्यांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतीच्या मोकळ्या जागेत शेड उभारून हा रथ २४ तास सज्ज ठेवण्यात येणार आहे. रथाच्या वाहतुकीसाठी येणारा खर्च, इंधन, देखभालीचा खर्च आदी सर्व खर्च स्वतः संतोष शेलार व त्यांच्या पत्नी रूपाली शेलार करणार आहेत. उरवडे व परिसरातील औद्योगीकरण व शहरीकरणामुळे लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. येथील स्मशानभूमीपासून गावाचा परिसर सुमारे चार ते पाच किलोमीटरवर विखुरलेला आहे. परिसरात विविध संस्था तसेच गृहप्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर असल्याने अंत्यविधीवेळी वाहनाअभावी नागरिकांची गैरसोय होत होती. ही अडचण लक्षात घेऊन शेलार कुटुंबाने या रथाच्या माध्यमातून त्यांच्या आजोबांच्या स्मृती जतन केल्या आहेत.
