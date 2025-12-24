दारवली येथे रंगला पर्यावरणप्रेमींचा मेळा
पिरंगुट, ता. २४ : दारवली (ता. मुळशी) येथील इनोरा संस्थेत नुकताच पर्यावरणप्रेमींचा मेळा भरला होता. यावेळी नव्या संकल्पना साकार करण्याची शपथ घेण्यात आली.
संस्थेच्या स्थापनादिनानिमित्त मृदा पूजन करण्यात आले. यावेळी समाजसेवक अरुण दोशी यांनी वृक्षारोपण केले. याप्रसंगी सेंद्रिय शेती आणि पर्यावरण संरक्षणावर काम करणाऱ्या या संस्थेच्या वर्धापनदिनासाठी पर्यावरणावरणाचे हितचिंतक उपस्थित होते. संस्थेने सेंद्रिय उत्पादने, शेती आणि कार्बन, प्रशिक्षण, संशोधन, लोकसहभाग आणि तंत्रज्ञान आदींच्या माध्यमातून विकेंद्रित कचरा कंपोस्टिंग, घरगुती कचऱ्यासाठी कंपोस्ट प्लांटर, दुर्गंधीविरहित कंपोस्टिंग पद्धती, बायोचार, गांडूळखत निर्मिती आदी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविले आहेत.
या कार्यक्रमादरम्यान पद्मश्री डॉ. आर. टी. दोशी मृदा जैवतंत्रज्ञान संशोधन प्रयोगशाळेचे नामकरण व डॉ. एम. आर. भिडे नॉलेज हॉल या प्रशिक्षण सभागृहाचे लोकार्पण करण्यात आले. नवीन उत्पादने, तसेच इनोराच्या नव्या लोगोचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी इनोराच्या संचालक मंजुश्री तडवळकर व अरुण दोशी यांनी मनोगत व्यक्त केले. आदित्य जोशी व आभा तडवळकर यांनी इनोराच्या भविष्यातील संशोधन, ग्रामीण, शहरी शाश्वत उपाययोजना व विस्ताराची माहिती सांगितली.
यावेळी इनव्हेलरचे व्यवस्थापक नितीन पाठक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी संचालक विनायक केळकर, सुदर्शन कंपनीच्या माधुरी सणस, प्रीती किबे, जे. डी. शाह, प्रदीप चपळगावकर, प्रताप ढमाले, अलका कंधारे, रामचंद्र भूमकर, रेखा गानू, सुधा थिटे, नीलेश घरमळकर आदी उपस्थित होते.
