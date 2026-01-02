घोटावडे फाटा ते भरे फाटा रस्त्याच्या दुरुस्तीस सुरुवात
पिरंगुट, ता. २ : घोटावडे फाटा ते भरे फाटा (ता. मुळशीया रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाला अखेर मुहूर्त लागला आहे. या रस्त्याचे १० वर्षांपासून रखडलेल्या कामास सुरुवात करण्यात आली आहे.
या दुरुस्तीच्या कामामुळे वाहनचालकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. भाजप युवा मोर्चाचे मुळशी तालुका कार्याध्यक्ष सागर मारणे यांनी त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना समक्ष भेटून निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. भरे येथील वीज वितरण कंपनी ते भरे फाटा या दरम्यान रस्त्यावर खड्डे पडल्याने वाहनचालक व प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. तसेच,या रस्त्यावर अपघात देखील होत होते. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्त करणे गरजेचे बनले होते. सध्या सुरू असलेल्या दुरुस्तीच्या कामांमुळे प्रवासी व वाहनचालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
05084
