पाण्याच्या कोंढाळ्याबाबत पिरंगुट ग्रामस्थांची तक्रार
पिरंगुट, ता. ७ : पिरंगुट (ता. मुळशी) येथील सहकारनगरमधील पाण्याच्या टाकीला बसविलेल्या सार्वजनिक कोंढाळ्याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रार केली आहे. येथील ग्रामस्थ चेतन निकटे यांनी याबाबतचे लेखी निवेदन ग्रामपंचायत अधिकारी प्रदीप खरमाटे यांना दिले आहे. निवेदनानुसार , पिरंगुट गावातील सहकारनगरमधील जी पाण्याची टाकी आहे, त्या टाकीला कोंढाळे बसविण्याचे काम चालू आहे. तेथील पाणी वापरासाठी फुकट केले आहे. ग्रामसेवक खरमाटे यांनी संबंधित काम कोणाला विचारून केले आहे, याचे उत्तर लेखी स्वरूपात द्यावे, अन्यथा संपूर्ण गावाला पाणी फुकट करावे. या बेजबाबदार कामाचे लेखी उत्तर मिळावे. संबंधित काम ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन करायला हवे होते. याबाबत ग्रामपंचायत अधिकारी खरमाटे म्हणाले, सहकारनगरमधील लोकांचे नळ जोड किंवा सार्वजनिक नळ जोड देण्याबाबत ग्रामपंचायतीकडे अर्ज आला आहे. तसेच, त्यांना अद्यापपर्यंत नळ जोड दिलेले नाही. आमदार शंकर मांडेकर यांनीही नागरिकांचा पाण्याचा प्रश्न दूर करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. तेथील पूर्वीपासून असलेले पाणी फिल्टर प्रकल्पाला एका नळ ऐवजी जास्तीचे नळ काढून दिले असून, तिथे पाच हजार लिटर क्षमतेची टाकी आहे. त्यानुसार तेथील नोंद असलेल्या नागरिकांना पाणी सुरू केल्यावर सार्वजनिक पाणी पट्टी आकारण्यात येणार आहे.
