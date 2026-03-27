उरवडे- चोरगेवाडी रस्ता खचला

पिरंगुट, ता. २७ : उरवडे (ता. मुळशी) येथील उरवडे ते चोरगेवाडी रस्त्याला मोठी भेग पडल्याने दुचाकीस्वारांचे अपघात वाढले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून ही समस्या गंभीर बनली असून, तातडीने संरक्षक भिंत बांधून रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थ करीत आहेत.
शेलारवाडीतील गराडे वस्तीजवळ पाच वर्षांपूर्वी हा रस्ता बांधण्यात आला होता. रस्त्याच्या एका बाजूला काळी माती असल्याने रस्ता खचून मधोमध सुमारे १५० फूट लांबीची भेग पडली आहे. रात्रीच्या वेळी ही भेग न दिसल्याने दुचाकींची चाके त्यात अडकून अपघात होत आहेत. चोरगेवाडी, काळभोरवाडी आणि शेलारवाडी येथील ग्रामस्थ, विद्यार्थी व दुग्धव्यावसायिकांना या धोकादायक प्रवासाला सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
मी कालच तो रस्ता पाहिला आहे. त्याचे अंदाजपत्रक उद्या तयार होणार असून, ते जिल्हा परिषदेला निधी मागणीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
- अंजली काठवदे, रस्ता अभियंता
तेथील रस्त्याला तात्पुरता मुरूम वापरून चर व भेग भरून काढणार आहे. त्यामुळे अपघाताला तात्पुरता आळा बसेल. नव्याने पाठविलेले अंदाजपत्रक व प्रस्ताव मंजूर होताच तेथील रस्ता पक्क्या स्वरूपात तयार केला जाईल.
- बाळासाहेब सायंबर, उपअभियंता
05408
