वीर येथे ई पीक पाहणीच्या समस्यांवर चर्चा
परिंचे, ता.११ : श्री क्षेत्र वीर व परिंचे (ता.पुरंदर) येथील शेतकऱ्यांशी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी संवाद साधून ई पीक पाहणी ॲपमध्ये नव्याने बदल केले आहेत. यामध्ये येणाऱ्या समस्यांबाबत समजून घेऊन उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना पिकांची नोंदणी सहज करता येण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त कार्यालयातील पीक पाहणी समन्वयक तथा उपजिल्हाधिकारी नील प्रसाद चव्हाण यांनी सांगितले.
ई पीक पाहणीच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी पथकातील सॉफ्टवेअर अभियंता गणेश श्रीगारे, मंडलाधिकारी बसवंत बनसोडे, तलाठी मिलन झनके, प्रमोद झुरंगे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शासनाने पीक पाहणीचे नवीन बदल करून व्हर्जन तयार केले असून, त्यामधून काही तांत्रिक समस्या येत आहेत का? त्याची तपासणी पथक केली.
पीक पाहणी ॲपमध्ये नवीन बदल करून या ॲपचा वापर शेतकरी करत आहेत. नवीन ॲपमध्ये प्रत्यक्षात शेतात जाऊनच नोंद करावी लागणार असून, प्रत्येक शेतीचा नकाशा तसेच रेखांश, अक्षांश दर्शविले आहेत. यामुळे शेती पिकांची अचूक माहिती संकलित करण्यास मदत होणार असून, सत्य परिस्थिती समजण्यास मदत होणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
ॲपच्या नवीन प्रणालीमुळे पिकांची सत्य नोंद होणार आहे. अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतीच्या होणारे नुकसान योग्य व खऱ्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळण्यास मदत होणार असल्याचे शिवसेना नेते समीर जाधव यांनी सांगितले. यावेळी परिंच्याच्या सरपंच पुष्पलता नाईकनवरे, शिवसेना नेते मयूर मुळीक, सटलवाडीचे सरपंच सागर करवंदे , उल्हास जाधव, शशांक सावंत, राजेंद्र धुमाळ, रंजना आनंदराव गार्डी, संदीप सर्जेराव नेवसे, सदाशिव धोंडिबा लोखंडे, दत्तात्रेय विठ्ठल लोखंडे तसेच शेतकरी उपस्थित होते.
