पशुपालक, शेतकऱ्यांसाठी थोपटेवाडी येथे शिबिर
परिंचे, ता. ३१ : काळदरी (ता. पुरंदर) ग्रामपंचायत हद्दीतील थोपटेवाडी येथे डॉ. मनोज शिंदे मित्र परिवार पुरंदर, तसेच स्वर्गीय तुकाराम आबा शिंदे मित्र परिवार यांच्या वतीने शेतकरी व पशुपालक बांधवांसाठी मोफत औषध वितरण व मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
यावेळी समीर भिसे, डॉ. अक्षय भिसे, अशोक थोपटे, पंढरीनाथ थोपटे, मच्छिंद्र थोपटे, गोरख थोपटे, गोरख मोरे, विकास जगताप, तसेच परिसरातील ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिबिराद्वारे पशुपालन व शेती क्षेत्रातील विविध तांत्रिक मार्गदर्शन, रोगप्रतिबंधक औषधोपचार, तसेच पशू आरोग्य संवर्धनाविषयी माहिती देण्यात आली. स्वर्गीय तुकाराम आबा शिंदे यांच्या जनहिताच्या कार्याचा वारसा जपत, सामाजिक बांधिलकी जोपासण्याच्या हेतूने या उपक्रमाचे आयोजन केल्याचे मनोज शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, यापूर्वीही भिवडी, नारायणपूर, देवडी, कुंभोशी, केतकावळे, हुंबे वस्ती या ठिकाणी अशा शिबिरांचे यशस्वी आयोजन केले होते. पुढील काळात तालुक्यातील इतर गावांमध्येही अशा उपक्रमांची मालिका राबविण्याचे नियोजन असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले आहे.
