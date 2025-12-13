पुणे ग्रँड चॅलेंज सायकल ट्रॅकचे काम निकृष्ट
परिंचे, ता. १३ : पुरंदर तालुक्यात पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर सायकल स्पर्धेसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या सासवड-सुपे-काळदरी या सायकल ट्रॅक मार्गाच्या नूतनीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याचा आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप भाजपाच्या ओबीसी सेलचे सरचिटणीस महेश राऊत यांच्याकडून सातत्याने होत आहे.
सुपे खुर्द (ता.पुरंदर) येथील अप्पा जगताप यांची मोटार याच खडीमुळे शनिवारी (ता. १३) पहाटे घसरली आणि थेट लेंडीच्या ओढ्यात गेली. सुदैवाने जगताप यांना गंभीर दुखापत झाली नाही. नूतनीकरणाचे काम सुरू असताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी चर खोदले आहेत. मात्र याठिकाणी कोणतेही सूचना फलक किंवा सुरक्षा उपाययोजना केल्या नसल्याने वाहने घसरून अपघात घडत आहेत. याबाबत महेश राऊत यांनी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या मात्र, बांधकाम विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या रस्त्याचा दर्जा राखण्यासाठी वारंवार सूचना दिल्या असून येतो तीन दिवसांत रस्त्याची पाहणी करणार आहे.
- राजेंद्र राहणे, मुख्य अभियंता, पुणे प्रादेशिक विभाग
